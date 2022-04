München (ots) -Die IU Internationale Hochschule bietet ab Juni 2022 den neuen Masterstudiengang "Nachhaltiges Management" an. Die ausgebildeten Expert:innen werden in der Lage sein, Nachhaltigkeit als unternehmerischen Erfolgsfaktor in alle wichtigen Unternehmensprozesse zu integrieren. Im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsmanagement werden beim "Nachhaltigen Management" alle Disziplinen der BWL aus wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Perspektive durchdacht und entsprechend aufgestellt - denn Nachhaltigkeit soll sich auch ökonomisch rechnen.Mit dem renommierten Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. René Schmidpeter verantwortet ein international anerkannter Vordenker für nachhaltiges Management den neuen Studiengang. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für seine Publikation "Dictionary of Corporate Social Responsibility". Überdies gibt er das "International Journal of CSR" bei Springer und die Managementreihe "CSR" bei Springer Gabler heraus.Know-how für nachhaltiges Wirtschaften als KarriereboosterNachhaltigkeit ist inzwischen in vielen Unternehmen angekommen. Zahlreiche größere Unternehmen, aber auch kleinere Firmen setzen mittlerweile auf nachhaltige Konzepte und führen beispielsweise Umwelt- und Sozialstandards in den Lieferketten ein. Längst geht es dabei nicht mehr nur darum das "grüne Image" gegenüber Kund:innen und Geschäftspartner:innen zu stärken. Viele Firmen nehmen die ökologische und soziale Verantwortung zunehmend ernst.Neueste Studien zeigen zudem, dass Unternehmen langfristig erfolgreicher sind, wenn sie Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie integrieren und sich entsprechend transformieren. Das betrifft sowohl die Produktgestaltung als auch die Produktion und Verwaltung des Unternehmens."Nachhaltigkeit und CSR sind in der Ausbildung an den Universitäten noch immer ein Randthema. Wir werden künftig aber einen Riesenbedarf an Manager:innenn mit Know-how für das nachhaltige Management haben. Unternehmen brauchen Entscheider:innen und Young Leaders, die neue Perspektiven einbringen, um die Zukunft positiv zu verändern und trotzdem langfristig wirtschaftlich zu handeln. Daher sind die Berufsaussichten für Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs 'Nachhaltiges Management' hervorragend", sagt Prof. Dr. René Schmidpeter.Pressekontakt:IU Internationale HochschuleTel > +49 172 1350 901presse@iu.orgOriginal-Content von: IU Internationale Hochschule, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154306/5206026