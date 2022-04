Hoofddorp, The Netherlands (ots) -Delta, ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, wird auf der Intersolar 2022 in München seine neuesten Photovoltaik-Wechselrichter für private und gewerbliche Aufdachanlagen sowie Großanlagen vorstellen. EPCs, Distributoren, PV-Installateure, Investoren und private Hausbesitzer erhalten einen Einblick, wie Deltas PV-Wechselrichter zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.Andreas Hoischen, Senior Director, Photovoltaic Inverters Business Unit, Delta EMEA, kommentierte die Präsenz des Unternehmens auf der Intersolar 2022: "In diesem klimabewussten Zeitalter rücken erneuerbare Energien immer stärker in den Fokus, was sich auch in einer erhöhten Nachfrage von Solarlösungen ausdrückt. Eine Solaranlage kann außerdem ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Green-Building-Zertifizierung sein, um die Attraktivität einer Immobilie zu steigern. Wir sind sicher, dass unser neuer M100A Flex (https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M100A-2159.htm) auf großes Interesse stoßen wird, da er vielseitig einsetzbar und für Aufdach- sowie Freiflächenanlagen geeignet ist."M100A Flex - Attraktive Eigenschaften für große kommerzielle AufdachanlagenDer M100A Flex (https://solarsolutions.delta-emea.com/en/M100A-2159.htm) ist das jüngste Mitglied der neuen Flex-Serie und die leistungsstärkere Ergänzung zu M50A und M70A, die beide im vergangenen Jahr eingeführt wurden. Mit seinem Gesamtkonzept aus flexibler Wand- oder Bodenmontage, acht MPP-Trackern für 16 Modulstränge, und verschiedenen Schutzfunktionen zielt er insbesondere auf den Einsatz in großen Aufdachanlagen ab. Als besondere Sicherheitsfeature seien hier AC-/DC-Überspannungsableiter Typ 2 (DC optional Typ 1+2), Verpolungsschutz sowie Lichtbogenerkennung und -unterdrückung genannt. Weitere interessante Feature sind die Strangüberwachung und die Datenpunkterfassung für die Generierung von I-U-Kurven.M250HV - Gemacht für große Freiflächenanlagen in allen KlimazonenDer String-Wechselrichter M250HV von Delta arbeitet mit Eingangsspannungen von bis zu 1.500 Volt und erreicht durch den Einsatz modernster Technologien einen Spitzenwirkungsgrad von 99 Prozent. Mit einer maximale Ausgangsleistung von 250 kVA und einem Eingangsspannungsbereich von 500 bis 1.500 VDC ist er prädestiniert für den Einsatz in Freiflächenanlagen im Megawattbereich. Für dieses Einsatzszenario ebenfalls relevant sind die 12 MPP-Tracker, flexible Wand- oder Bodenmontage und ein intelligentes Kühlkonzept, das den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich ermöglicht. Darüber hinaus bietet der Wechselrichter wichtige Funktionen wie Lichtbogenerkennung oder Pro EL zur Identifizierung beschädigter Solarzellen mithilfe elektrischer Lumineszenz.M15A/M20A/M30A Flex - Die perfekte Wahl wenn's richtig leise sein mussHauptanwendungsgebiet der lüfterlosen und damit besonders leisen Wechselrichter M15A, M20A und M30A Flex sind Gebäude, für die strenge Vorgaben hinsichtlich der Geräuschemission gelten. Dazu gehören zum Beispiel Wohngebäude oder Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen. Die Wechselrichter haben zwei bzw. drei (M30A) MPP-Tracker für je 2 Modulstränge, integriertes Wi-Fi für die Einbindung in ein WLAN-Netzwerk und werden mit Montageplatte sowie allen benötigten Steckern ausgeliefert. Inbetriebnahme und Konfiguration erfolgen bequem über die DeltaSolar App.Um das gesamte Produktportfolio kennenzulernen, besuchen Sie bitte Deltas Stand auf der Intersolar 2022 auf der Messe München, Deutschland, Stand B3.230 - vom 11. bis 13. Mai. Weitere Informationen über die gesamte Palette von Deltas Solarprodukten finden Sie unter https://solarsolutions.delta-emea.com.Pressekontakt:Jörg MeyerMarketing, BU PV-WechselrichterDelta EMEATel: +49761455329E-Mail: joerg.meyer@deltaww.comOriginal-Content von: Delta Electronics (Netherlands) BV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162745/5206083