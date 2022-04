An der Wall Street starten die führenden US-Indizes mit moderaten Verlusten in den Dienstag. Der Future auf den Dow Jones büßt rund 0,5 Prozent an Wert ein, S&P 500 und Nasdaq Composite geben ebenfalls leicht nach. Die heutige Performance steht im Widerspruch zur Vortagesentwicklung, als die Leitindizes nach sehr schwachem Beginn im Plus schließen konnten. An der Börse verbinden Anleger diesen "Key Reversal" genannt scharfen Richtungswechsel mit der Hoffnung auf weiter steigende Kurse. Was den Handelsstart ...

