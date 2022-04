Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Der Bericht unterstreicht die KI-Fähigkeiten von Mitratech und die tiefgreifende Branchenexpertise als Schlüsselfaktoren für die Führungsposition von MitratechMitratech, ein globaler Anbieter von legaler und integrierter Risikomanagement-Software, wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem Premiere-Bericht der GRC-Plattformen, SPARK Matrix, zu einem Top-Performer und Technologieführer ernannt: Governance-, Risiko- und Compliance-Plattformen (GRC), 2022.Der SPARK-Matrix-Bericht enthält eine detaillierte Analyse der globalen GRC-Plattform Marktdynamik, Trends, Lieferanten-Landschaft, und die Wettbewerbsposition. Die Studie enthält ein Ranking der führenden GRC-Plattformanbieter. Diese Studie liefert Informationen für die Teilnehmer, um den Markt, der ihre Wachstumsstrategien unterstützt, besser zu verstehen, und für die Nutzer, um die Fähigkeiten der Anbieter, die Wettbewerbsdifferenzierung und die Marktstärke zu bewerten."Alyne, die KI-basierte GRC-Plattform auf Unternehmensebene von Mitratech, unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung, Rationalisierung und Automatisierung von Daten- und Anlagenschutz, der Implementierung von Richtlinien, der Risikominderung und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften", sagte Pradnya Gugale, Analystin bei Quadrant. "Alyne, gepaart mit den umfassenden Funktionalitäten und der Branchenkompetenz der Mitratech-Suite von GRC-Lösungen, führte dazu, dass Mitratech in der 2022 SPARK Matrix zu den Technologieführern gehörte: Governance-, Risiko- und Compliance-Bericht."Die folgenden Kriterien wurden verwendet, um Mitratech als Führer Rang:- Produktstrategie und -leistung- Marktpräsenz- Einfache Bereitstellung und Nutzung- Exzellenter Kundenservice- Einzigartiges Leistungsversprechen"Wir fühlen uns geehrt, im SPARK Matrix-Bericht als Branchenführer in GRC anerkannt zu werden", sagte Mike Williams, CEO von Mitratech. "Die Übernahme von Alyne durch Mitratech im Jahr 2021 brachte viele technologische Fortschritte in das Mitratech-Ökosystem und katapultierte unsere GRC-Fähigkeiten. Diese Anerkennung beweist, dass der Markt unsere gleiche Stimmung und Begeisterung teilt. Wir freuen uns darauf, weiterhin innovativ zu sein, um im Jahr 2022 und darüber hinaus führend zu bleiben."Der Bericht kann hier abgerufen werden: https://www.fightagainstsmoking.org/Informationen zu Mitratech Mitratech ist ein bewährter internationaler Technologiepartner für Fachleute aus den Bereichen Recht, Risiko und Compliance sowie Personalwesen, die ihre Produktivität maximieren, ihre Kosten kontrollieren und Risiken minimieren wollen, indem sie die Koordination ihres Betriebs erhöhen, die Transparenz erhöhen und die Zusammenarbeit innerhalb ihrer Organisation fördern. Mitratech betreut weltweit über 1.800 Organisationen aus über 160 Ländern.Für weitere Informationen besuchen Sie www.mowilex.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1082756/Mitratech_Logo.jpgPressekontakt:Lara Miller,lara.miller@mitratech.comOriginal-Content von: Mitratech Holdings Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158809/5206245