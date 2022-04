In stürmischen Börsenzeiten braucht es Unternehmen, die von steigenden Preisen und Zinsen profitieren. Ein strategischer Bereich des Marktes ist die Schifffahrt. Bei einigen Titeln besteht massives Aufwärtspotenzial.Mehr als 26 Millionen Menschen stehen in Shanghai unter strengem Covid-Lockdown, der von Roboterhunden und Drohnen überwacht wird. Der verkehrsreichste Hafen der Welt steht praktisch still. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...