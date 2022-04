Wallisellen (ots) -Alfred Widmer, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt die Allianz Suisse per Ende April auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Der Nachfolgeprozess wird umgehend gestartet.Die Funktion als Vertriebschef der Allianz Suisse übernahm Alfred Widmer Anfang Oktober 2020, mitten in der Pandemie. Trotz dieser schwierigen Startvoraussetzungen gelang es ihm, sich schnell ein funktionierendes Netzwerk in der Vertriebsorganisation aufzubauen. Unter seiner Führung wurden erfolgreich die Weichen für die Transformation des Vertriebs gestellt und Massnahmen lanciert, welche den Aussendienst und die Kundenbeziehungen stärken sowie den kanalübergreifenden Kundenausbau unterstützen. Darüber hinaus trieb er das Broker-Geschäft, den Direktkanal sowie das Automotive-Kooperationsgeschäft weiter voran.Er verlässt die Allianz Suisse auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. "Wir bedauern seine Entscheidung und danken Alfred Widmer für sein grosses Engagement. Für seinen weiteren Karriereweg und privat wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg. Er hat als Vertriebschef die Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft gelegt", betont Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse.Pressekontakt:Hans-Peter Nehmer, Leiter Kommunikation & Nachhaltigkeithanspeter.nehmer@allianz.ch, Tel. 058 358 88 01Bernd de Wall, Mediensprecherbernd.dewall@allianz.ch, Tel.:058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100888356