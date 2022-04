Halle/MZ (ots) -Das zeitlich befristete Nahverkehrsticket zum Monatspreis von nur neun Euro soll bundesweit gelten und an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Das sagte der Magdeburger Bundestagsabgeordnete Martin Kröber (SPD) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochsausgabe). Zugleich bedauerte der Verkehrspolitiker, dass die Bundesregierung noch keine Regelung zum Ausgleich von Energie-Mehrkosten gefunden habe."Wir können sehr froh sein, dass das Neun-Euro-Ticket bundesweit kommt", sagte Kröber. "Mit 2,5 Milliarden Euro sind die Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen gut ausfinanziert." Allerdings fehle eine weitergehende Regelung für zusätzliche Kosten. "Was mir Sorge macht, sind die Mehrbelastungen durch die hohen Energiekosten. Das kleine Busunternehmen kann das nicht zahlen. Da muss das Verkehrsministerium noch einmal nachbessern." Die Länder fordern unter anderem als Ausgleich für die derzeit teure Energie einen Zuschlag von insgesamt 1,5 Milliarden Euro.Das Ticket für monatlich neun Euro soll im Juni, Juli und August erhältlich sein. Fahrgäste können damit zur Arbeit pendeln, zum Einkaufen oder auch in den Urlaub fahren. Kröber spricht vom Beginn einer Verkehrswende. "Nicht alle können sich ein neues Elektro-Auto leisten oder schaffen den Weg zur Arbeit mit dem Rad. Mit dem Ticket sprechen wir endlich die Menschen an, die mit bangem Blick auf ihre Ausgaben bislang auf Mobilität verzichtet haben."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5206272