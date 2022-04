Der Token von ODDITY bietet finanzielle Innovation und Zugang für Investoren

ODDITY, die Muttergesellschaft der Schönheits- und Wellness-Marken IL MAKIAGE und SpoiledChild, hat heute einen digitalen Sicherheits-Token eingeführt, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und Investoren eine neue Möglichkeit bietet, an der starken Performance des Unternehmens teilzuhaben.

"Durch das Angebot dieses bahnbrechenden Tokens ermöglichen wir den Anlegern einen breiteren Zugang zu ODDITY-Wertpapieren, während wir die Schönheits- und Wellness-Kategorie weiter verändern und neu definieren", sagte Oran Holtzman, Mitbegründer und CEO von ODDITY. "Krypto- und Blockchain-Technologien eröffnen enorme Chancen für Verbraucher und Kapitalmärkte. Mit diesem Angebot schlagen wir eine neue Brücke zwischen den traditionellen Märkten und der pulsierenden Welt der digitalen Vermögenswerte, in der das Innovationspotenzial gewaltig ist."

"Wir glauben an eine Zukunft, in der Wertpapiere nicht nur Eigentumsnachweise sind, sondern auch funktionale Codezeilen", sagte Lindsay Drucker Mann, Global CFO von ODDITY. "Die potenziellen Anwendungsfälle dieser Technologie sind vielfältig, und als digitales und technologieorientiertes Unternehmen sind wir davon überzeugt, dass wir besonders gut positioniert sind, um diese Entwicklung voranzutreiben."

Das Token-Angebot von ODDITY

Der ODDITY-Token ist ein digitales Wertpapier, das bei einem Börsengang automatisch in ODDITY-Stammaktien der Klasse A umgewandelt wird.

Das Angebot ermöglicht qualifizierten Einzelanlegern einen besseren Zugang zu Investitionen als traditionellen institutionellen Anlegern.

Der Sicherheits-Token hat den Vorteil, dass er Schlüsseldaten in der Blockchain kodiert und intelligente Verträge zur Ausführung bestimmter Funktionen einsetzt. In großem Maßstab kann diese Innovation große, kaskadenartige Vorteile für die Kapitaleffizienz auf den Kapitalmärkten haben.

Das Token-Angebot von ODDITY wird vom 26. April 2022 bis zum 11. Mai 2022 verfügbar sein. Für die vollständigen Bedingungen und Einschränkungen des Angebots besuchen Sie www.oddity.com.

Das Token-Angebot von ODDITY erfolgt innerhalb der Vereinigten Staaten an zugelassene Investoren gemäß Regulation D des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nach Rule 506(c) oder außerhalb der Vereinigten Staaten an nicht-amerikanische Personen in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act. Bei Personen, die nicht in den USA ansässig sind, wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert haben, dass sie berechtigt sind, den ODDITY-Token im Einklang mit den Wertpapiergesetzen ihrer Jurisdiktion zu erwerben, und, falls zutreffend, dass sie unter dem Äquivalent eines zugelassenen Anlegers gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion qualifiziert sind.

ODDITY beabsichtigt nicht, eine Registrierungserklärung für den Weiterverkauf des ODDITY-Tokens (oder der bei dessen Umwandlung auszugebenden Aktien) einzureichen. Dementsprechend dürfen Anleger den ODDITY-Token (und die bei dessen Umwandlung auszugebenden Aktien) nur im Rahmen von Transaktionen weiterverkaufen, die von der Registrierung nach dem Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung ausgenommen sind bzw. diesen nicht unterliegen. Ferner dürfen Anleger den ODDITY-Token vor dem Abschluss eines Börsengangs nicht ohne vorherige Zustimmung von ODDITY anbieten, verkaufen, weiterverkaufen oder anderweitig übertragen. Darüber hinaus werden die Anleger in Verbindung mit einem Börsengang einer Sperrfrist unterliegen, die ihre Fähigkeit einschränkt, die bei der Umwandlung des ODDITY-Tokens auszugebenden Aktien für einen Zeitraum von 180 Tagen nach einem Börsengang zu verleihen, anzubieten, zu verpfänden, zu verkaufen, weiterzuverkaufen oder anderweitig zu übertragen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Dies stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über ODDITY

ODDITY ist ein Consumer-Tech-Unternehmen, das Digital-First-Marken aufbaut und skaliert, um die offline-dominierte Schönheits- und Wellness-Branche zu verändern. Zu dem Unternehmen gehören IL MAKIAGE und SpoiledChild. Der Hauptsitz von ODDITY befindet sich in New York City und das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Tel Aviv, Israel. ODDITY hat eine der fortschrittlichsten Technologieplattformen der Branche entwickelt, die Datenwissenschaft, maschinelles Lernen und Computer Vision nutzt, um den Verbrauchern ein besseres Online-Erlebnis zu bieten. Das Unternehmen nutzt modernste Datenwissenschaft, um Verbraucherbedürfnisse zu ermitteln und entwickelt Lösungen in Form von Beauty-, Wellness- und Technologieprodukten.

Als Teil seiner Technologieplattform, die derzeit seine eigenen Marken und über 30 Millionen Nutzer bedient, hat ODDITY mehrere wichtige Technologieprodukte für Verbraucher entwickelt, darunter:

POWERMATCH eine durch KI und maschinelles Lernen gesteuerte Matching-Maschine, die den Verbrauchern die perfekt auf sie abgestimmten Farbtöne liefert

Kenzza eine patentierte, von Entwicklern betriebene, hauseigene Medienplattform, die eine der größten Bibliotheken mit maßgeschneiderten Beauty-Medieninhalten der Welt darstellt

Eine patentierte Software zur Wiederherstellung hyperspektraler Bilder, die das Unternehmen an die Spitze der Innovationen im Bereich der Computer Vision katapultiert

SpoiledBrain eine durch KI und maschinelles Lernen gesteuerte Matching-Maschine, die Verbraucher mit Wellness-Produkten zusammenbringt

Das Unternehmen entwickelt Instrumente, um seine Technologieprodukte externen Unternehmen anzubieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005451/de/

Contacts:

Michael Braun

michaelb@oddity.com