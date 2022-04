NUR-SULTAN, Kasachstan (ots/PRNewswire) -In der neuen Saison feiert die Astana Opera ihr 10-jähriges Bestehen. Das größte Opernhaus Zentralasiens wurde 2013 eröffnet und nimmt eine führende Position in Eurasien ein. Die große Saisoneröffnung ist für den 9. September geplant. Der Chefdirigent der Oper Astana, Alan Buribayev, wird eine Gala-Oper mit Weltstars dirigieren."Unsere zehnjährige Jubiläumssaison wird mit einer Operngala mit der koreanischen Sängerin und Grammy-Gewinnerin Sumi Jo und einigen wichtigen Premieren beginnen. Wir bereiten eine zeitgenössische Inszenierung von Prokofjews Aschenputtelvor, inszeniert vom deutschen Choreografen Raimondo Rebeck. Erwartet wird eine Uraufführung von Balnur Kydyrbeks kasachischer Oper Qalqaman und Mamyr. Zu sehen ist das Ballett Sechs Tänze von Jirí Kylián, das kürzlich in das Repertoire aufgenommen wurde. Alle Produktionen werden auf hohem Niveau präsentiert und sind in Kasachstan sehr gefragt", sagte Galym Akhmedyarov, Generaldirektor der Oper Astana.Jedes Ereignis stellt eine eigene Glanzseite in den Annalen des Opernhauses dar. Eine davon ist eine groß angelegte Welttournee durch fünf Länder: die USA, Kanada, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Das Ensemble ist wiederholt auf Tournee in Italien, Spanien, China, Oman und anderen Ländern aufgetreten. Viele Menschen erinnern sich an die Auftritte der Oper Astana auf der EXPO-2017, die in Kasachstan stattfand. Im Rahmen dieser Veranstaltung fand der 25. Placido Domingo's Operalia, The World Opera Competition in der Oper von Astana statt. Das Publikum war beeindruckt von der kasachischen Erstaufführung von Mahlers Symphonie Nr. 8, die von 1 200 Musikern aufgeführt wurde. Mezzo TV hat die Aufzeichnung dieses Konzerts dieses Jahr ausgestrahlt. Das Teatro alla Scala, das Teatro di San Carlo, das Teatro Carlo Felice, das Ballett der Pariser Oper und viele andere gastierten an der Astana Opera.Das Opernhaus ist in verschiedenen Bereichen aktiv: Es wurde die Internationale Opernakademie Astana Opera gegründet, die Sänger nicht nur für kasachische Opernhäuser, sondern auch für das Ausland ausbildet. Die Oper Astana betreibt ein Kinderstudio mit Chor, Ballett und Theaterhandwerk. Vor einigen Jahren wurde im Kammersaal das Projekt Piccolo-Theater mit Opera-Buffa-Aufführungen gestartet. Die künstlerische Leiterin des Balletts, Altynai Asylmuratova, nahm Ballette wie Notre Dame de Paris von Petit, Manon von MacMillan und andere ins Repertoire auf. Haupttänzer wie Bakhiyar Adamzhan treten in internationalen Spitzeneinrichtungen auf.Die Oper von Astana ist eines der globalen Projekte, die mit der neuen Hauptstadt verbunden sind und die kolossalen positiven Veränderungen widerspiegeln, die in den letzten Jahren in Kasachstan stattgefunden haben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803547/Astana_Opera_Exterior.jpgFoto- https://mma.prnewswire.com/media/1803548/Astana_Opera_Main_Foyer.jpgPressekontakt:Assel Nakupova; astanaoperapressoffice@gmail.com; +77172709619Original-Content von: Astana Opera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111031/5206284