FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse nach Zahlen von 180 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal des Börsenbetreibers "ist noch etwas besser ausgefallen, als ohnehin zu erwarten gewesen ist", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frankfurter profitierten vom stark wachsenden Bedarf an ESG-Informationen und damit einhergehend einem kräftige Wachstum bei der jüngst akquirierten Aktionärsberatung ISS. Dazu kämen der hohe Inflationsdruck, die dadurch verursacht höheren kurzfristigen Zinsen vor allem in den USA und die höheren Schwankungen an den Kapital- und Energiemärkten durch den Ukraine-Krieg. Wenzel hob seine Gewinnschätzungen an./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 15:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 15:35 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

