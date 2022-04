Bystronic AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Bystronic AG: Ordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats



26.04.2022 / 17:45



Ordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats Heinz O. Baumgartner als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt

Wahl von Inge Delobelle als neues Mitglied des Verwaltungsrats

Aktionäre stimmen Dividende von CHF 60 pro Namenaktie A zu

Zürich, 26. April 2022 - Die ordentliche Generalversammlung genehmigte heute mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 85.0% der stimmberechtigten Aktien.



Nach der erfolgreichen Transformation kündigte der bisherige Verwaltungsratspräsident Ernst Bärtschi im November 2021 an, dass er altershalber nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung steht. Der Verwaltungsrat dankt Ernst Bärtschi für seine erfolgreiche Arbeit und die hervorragende Zusammenarbeit. Mit Heinz O. Baumgartner wählten die Aktionäre einen ausgewiesenen Experten im internationalen Industriegeschäft als neuen Präsidenten. Zusätzlich zur Wiederwahl der bisherigen Mitglieder wählte die Generalversammlung Inge Delobelle in den Verwaltungsrat. Mit ihrer Expertise in den Bereichen Innovation, Service und Digitalisierung verstärkt sie diese Kompetenzen im Gremium.



Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Jahresbericht 2021 einschliesslich Konzern- und Jahresrechnung und stimmten der vorgeschlagenen Gewinnverwendung sowie der Ausschüttung einer Dividende von CHF 60 pro Namenaktie A und CHF 12 pro Namenaktie B zu. Mit insgesamt CHF 124 Millionen schüttet Bystronic somit einen Teil der bestehenden Überschussliquidität aus. Die Anträge zur Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie die übrigen Anträge wurden ebenfalls mit grosser Mehrheit angenommen.



Heinz O. Baumgartner, Verwaltungsratspräsident von Bystronic, sagt: «Bystronic zeichnet sich durch eine hohe Innovationskraft, eine breite Präsenz in den globalen Märkten und starke Kundenorientierung aus. Damit sind wir gut positioniert für weiteres Wachstum. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung werden wir die erfolgreiche Strategie weiterführen.»





