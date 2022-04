DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.721,36 -0,96% -13,42% Stoxx50 3.632,43 -0,67% -4,87% DAX 13.756,40 -1,20% -13,40% FTSE 7.386,75 +0,08% -0,05% CAC 6.414,57 -0,54% -10,32% DJIA 33.531,62 -1,52% -7,72% S&P-500 4.218,00 -1,82% -11,50% Nasdaq-Comp. 12.625,81 -2,91% -19,30% Nasdaq-100 13.155,40 -2,79% -19,39% Nikkei-225 26.700,11 +0,41% -7,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 155,16 +60

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 101,36 98,54 +2,9% 2,82 +38,2% Brent/ICE 105,17 102,32 +2,8% 2,85 +37,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.901,86 1.897,93 +0,2% +3,93 +4,0% Silber (Spot) 23,51 23,62 -0,5% -0,11 +0,9% Platin (Spot) 917,95 924,30 -0,7% -6,35 -5,4% Kupfer-Future 4,46 4,46 -0,1% -0,00 +0,2%

Die Gaspreise springen mit der Meldung über einen angeblichen Lieferstopp für russisches Gas an Polen deutlich an. Am virtuellen Handelspunkt TTF verteuerte sich Gas zeitweise um 15 Prozent.

Die Ölpreise machen nach dem jüngsten Rücksetzer etwas Boden gut. Sie dürften auch von der Gaspreis-Rally profitieren. Übergeordnet lastet aber noch immer die Befürchtung, dass die Lockdowns in China und die hohe Inflation in vielen Ländern das Wirtschaftswachstum abwürgen und die Nachfrage nach Öl dämpfen könnten.

FINANZMARKT USA

Sehr schwach - Im Verlauf des Mittagshandels verschreckte die Meldung, dass Russland die Gaslieferungen an Polen laut inoffiziellen Quellen ausgesetzt haben soll. Daneben dämpfen unverändert die hohe Inflation und die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank die Stimmung. Konjunktursorgen als Folge der strengen Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine lassen die Anleger ebenfalls zurückhaltend agieren. Dazu müssen sich die Investoren mit einer Fülle von Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen auseinandersetzen. Die Bilanzsaison ist zwar bisher gut verlaufen, doch gibt es Befürchtungen, dass die Teuerung und Lieferkettenprobleme die Ertragslage der Unternehmen beeinträchtigen werden. Daher dürften die Ausblicke genau unter die Lupe genommen werden. Auf der Konjunkturseite ist der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern im März um 0,8 Prozent gestiegen und traf damit exakt die Konsensschätzung von Ökonomen. Der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April fiel minimal schwächer aus als erwartet. Pepsico (+0,2%) hat bei der Vorlage von Geschäftszahlen die Wachstumsprognose für dieses Jahr erhöht. Den Ausblick immerhin bestätigt hat UPS (-4,4%). Der Logistiker will überdies das Volumen seiner Aktienrückkäufe verdoppeln. Allerdings hat er im ersten Quartal weniger Pakete umgesetzt. General Electric (-12,3%) hat zwar im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, sieht Ergebnis und Cashflow im Geschäftsjahr aber wegen der hohen Inflation und anderer Faktoren jetzt eher am unteren Ende der Anfang des Jahres genannten Spannen. 3M (-3,6%) hat im Auftaktquartal die Erwartungen ebenfalls übertroffen, aber die Jahresprognose des unbereinigten Gewinns je Aktie gesenkt. Raytheon zeigen sich 0,7 Prozent fester, nachdem das Unternehmen Zahlen mit Licht und Schatten veröffentlicht und die Aktionäre auf einen Umsatzrückgang eingestimmt hat.

In der aktuellen Gemengelage mit ihren zahlreichen Unwägbarkeiten suchen Anleger ihr Heil in "sicheren Häfen". Am Anleihemarkt führt dies erneut zu kräftig sinkenden Renditen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas

22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View

22:05 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Nach einer frühen Erholungswelle drehten die Kurse am Dienstag im späten Geschäft ins Minus. Belastet wurde die Stimmung im späten Handel von schwachen Kursen der US-Technologieaktien sowie von einem Bericht, nach dem Russland die Gaslieferungen an Polen gestoppt hat. Deutsche Börse stiegen um 0,9 Prozent. Händler sprachen von überzeugenden Zahlen des Börsenbetreibers. Linde beendeten den Handel nahezu unverändert. Der Gaskonzern plant erneut eine Quartalsdividende von 1,17 Dollar je Aktie. Auf der anderen Seite fielen Sartorius um 6,9 Prozent, Delivery Hero um 7,5 Prozent und Hellofresh um 8,4 Prozent. Damit zementieren Delivery Hero und Hellofresh ihre Stellung als DAX-Abstiegskandidaten. Im MDAX brachen Befesa um 10,4 Prozent ein. Der Umsatz des Recycling-Unternehmens im ersten Quartal lag rund 5 Prozent unter der Markterwartung. Dagegen konnten sich Hypoport nach ihren Zahlen um 4 Prozent erholen. Shop Apotheke stiegen um mehr als 14 Prozent, nachdem sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach optimistisch zur Einführung des E-Rezepts geäußert haben soll. Zur Rose gewannen gut 15 Prozent. HSBC brachen um 5,5 Prozent ein. Während die Quartalszahlen laut Analysten gemischt ausgefallen sind, enttäuschte das Aktienrückkaufprogramm. Im weiteren Jahresverlauf soll es keine Rückkäufe mehr geben. Positiv wurden dagegen die Zahlen der UBS (+0,1%) aufgenommen. Bei Santander (-6,8%) ist der Gewinn zwar laut Jefferies 13 Prozent über den Konsensschätzungen ausgefallen, das lag aber unter anderem an geringeren Rückstellungen. Gegen die Aktie spreche auch die mangelnde Nettokapitalbildung der spanischen Bank, hieß es bei der Citi. Moeller-Maersk gewannen nach der Erhöhung des Ausblicks 3,2 Prozent. Als im erwarteten Rahmen liegend wurden die Zahlen von Orange (+1,0%) im Handel bezeichnet. Ein enttäuschendes erstes Quartal hat das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge (-15%) abgeliefert. Die Aktien der Conti-Abspaltung Vitesco fielen nach Zahlenvorlage um 1,8 Prozent. Und für Atoss ging es um 7,6 Prozent nach unten. Während die Umsätze den Erwartungen entsprachen, ist die Ergebnisseite unter den Erwartungen von Hauck & Aufhäuser (H&A) geblieben. Den Ausblick hat der Softwarekonzern bestätigt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0661 -0,5% 1,0725 1,0715 -6,2% EUR/JPY 135,96 -1,0% 137,17 136,82 +3,9% EUR/CHF 1,0249 -0,3% 1,0284 1,0262 -1,2% EUR/GBP 0,8452 +0,5% 0,8411 0,8428 +0,6% USD/JPY 127,50 -0,5% 127,98 127,69 +10,8% GBP/USD 1,2613 -1,0% 1,2757 1,2715 -6,8% USD/CNH (Offshore) 6,5882 +0,2% 6,5626 6,5855 +3,7% Bitcoin BTC/USD 38.648,27 -3,9% 40.580,31 39.290,66 -16,4%

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne am Dienstag aus. Unverändert stützen die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Ruf des Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Für den Dollar-Index geht es um 0,4 Prozent nach oben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den teils massiven Einbußen zum Wochenstart ist es am Dienstag an den meisten ostasiatischen Börsen zu einer Erholungsbewegung gekommen, die aber letztlich eher mau ausfiel. Unterstützung kam von der Wall Street, wo die Indizes nach anfänglichen Verlusten noch den Dreh deutlicher ins Plus geschafft hatten - auch dank nach ihrem Anstieg wieder etwas gesunkener Marktzinsen. In Schanghai ging es nach dem Einbruch vom Vortag weiter nach unten. Dass die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für Deviseneinlagen leicht gesenkt hat, sorgte somit letztlich für keinen positiven Impuls. In Sydney gab es Nachholbedarf nach unten, nachdem dort am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Hier standen unter anderem Rohstoffaktien auf den Verkaufslisten angesichts der sich noch ausweitenden Lockdowns in China. Unter den Einzelwerten in Seoul verbesserten sich SK Bioscience um 1,1 Prozent nach positiven Resultaten eines Covid-19-Impfstoffs. Für die Biosimilar-Aktie Celltrion ging es um 8 Prozent nach oben. Hier verwiesen Händler auf Aussagen des neu gewählten Präsidenten, der der Biotechnologieindustrie Unterstützung zugesagt habe. Hyundai Motor (+2,8%) übertraf im ersten Quartal die Erwartungen von Analysten klar. In Tokio gewannen Fujitsu 2,1 Prozent mit der Nachricht, möglicherweise einen Anteil an einer Tochter zu verkaufen. Für Sumitomo Metal Mining ging es um 6,8 Prozent nach unten nach der Beendigung einer Machbarkeitsstudie für eine Nickel-Raffinerie in Indonesien. Hitachi (-2%) will laut einem Bericht seine 40-Prozent-Beteiligung an Hitachi Transport System (+4,5%) an KKR verkaufen, worauf das Unternehmen dann von der Börse genommen werden soll. HSBC gaben in Hongkong um 3,4 Prozent nach. Die britisch-asiatische Bank hatte wegen hoher Risikovorsorge einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet. In Sydney sackten South32 um fast 8 Prozent ab. Der Rohstoffförderer hatte einen Produktionsbericht veröffentlicht, der laut den Analysten von

April 26, 2022 12:18 ET (16:18 GMT)

RBC Capital zumindest weitgehend den Erwartungen entsprach. Rio Tinto und BHP verloren bis zu 5,9 Prozent. Der Kurs des Bezahldienstleisters EML stürzte nach einer Ausblicksenkung um 39 Prozent ab.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE

Der RWE-Investor Union Investment wird einen Antrag des aktivistischen Investors Enkraft zur Hauptversammlung des Energiekonzerns mit dem Ziel einer raschen Abspaltung der Kohlesparte nicht unterstützen. "Eine schnelle Abspaltung des Braunkohlegeschäfts, wie Enkraft sie jetzt fordert, halten wird nicht für zielführend", so Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit/ESG im Portfoliomanagement von Union Investment, in einem Statement zur RWE-Hauptversammlung.

TWITTER

Die EU-Kommission hat den neuen Twitter-Eigentümer Elon Musk zur Einhaltung der geplanten neuen Regeln für Internetkonzerne in Europa aufgerufen. Twitter müsse sich "vollständig an die europäischen Regeln anpassen", sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Dienstag in Brüssel. Dies gelte etwa beim Kampf gegen Online-Mobbing, Kinderpornographie oder Aufrufen zu Anschlägen.

GENERAL ELECTRIC

hat seinen Verlust im vergangenen Jahr eingegrenzt und bei Umsatz und Ergebnis besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings wird das US-Industriekonglomerat wegen der hohen Inflation und anderen Faktoren beim Ausblick vorsichtiger. GE verbuchte einen Nettoverlust je Aktie von 0,99 Dollar nach einem Fehlbetrag von 2,61 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um Sonderposten erzielte GE einen Gewinn je Aktie von 24 Cent.

3M

hat im ersten Quartal 2022 besser abgeschnitten als erwartet. Der Nettogewinn im Auftaktquartal ging zwar auf 1,299 Milliarden US-Dollar bzw 2,26 Dollar je Aktie zurück, von 1,624 Milliarden bzw 2,77 Dollar je Anteilsschein im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis verdiente 3M mit 2,65 Dollar je Aktie jedoch mehr, als Analysten mit im Mittel 2,32 Dollar je Anteilsschein veranschlagt hatten.

UPS

hat im ersten Quartal seinen Umsatz gesteigert, da höhere Versandtarife den Rückgang bei der Anzahl der versendeten Pakete mehr als ausglichen. Der Konzern meldete einen Umsatzanstieg von mehr als 6 Prozent, obwohl weltweit täglich 3,6 Prozent weniger Pakete versandt wurden, darunter ein Rückgang von 3 Prozent in den USA und einer von 6,7 Prozent auf den internationalen Märkten.

RAYTHEON

hat mit dem Quartalszahlen zwar die Schätzungen der Analysten erreicht, wegen der Sanktionen gegen Russland aber seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Raytheon bekräftigte seine bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 4,60 bis 4,80 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz wird auf 67,75 bis 68,75 Milliarden Dollar geschätzt und liegt damit unter der im Januar angegebenen Spanne von 68,5 bis 69,5 Milliarden.

UNITED AIRLINES

startet die größte transatlantische Expansion ihrer Geschichte mit 30 neuen oder wieder aufgenommenen Flügen. UAL habe seit langem mit einer starken Nachfrageerholung gerechnet und biete Kunden nun mehr Möglichkeiten und Zugang als je zuvor, sagte Patrick Quayle, Senior Vice President of International Network and Alliances bei United.

April 26, 2022 12:18 ET (16:18 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.