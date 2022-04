DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Ankauf

DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme der Hövermann IT



26.04.2022 / 18:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme der Hövermann IT

DATAGROUP stärkt Präsenz in Nordrhein-Westfalen und erweitert ihre SAP-Expertise im Bereich SAP Business One

Pliezhausen, 26.04.2022. DATAGROUP (WKN A0JC8S) hat heute einen Kaufvertrag mit dem IT-Dienstleister Hövermann IT mit Sitz in Ibbenbüren unterzeichnet. Damit erweitert sich DATAGROUP um ein Unternehmen, das IT-Services für Unternehmenskunden anbietet. Zudem baut DATAGROUP das Leistungsportfolio mit hochwertigen SAP-Dienstleistungen aus. Die Hövermann Gruppe bestehend aus der Hövermann IT-Gruppe GmbH, der Hövermann ERP Consulting GmbH sowie der Hövermann Rechenzentrum GmbH wurde 1999 gegründet. Hövermann ist ein IT-Dienstleister mit eigenem Rechenzentrum und ausgewiesener Expertise im Bereich SAP Business One, einer auf den Mittelstand fokussierten ERP-Lösung der SAP. Mit rund 55 Mitarbeiter*innen fokussiert sich das Unternehmen auf kleinere und mittlere Unternehmenskunden, derzeit vorwiegend mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Mit seinem Angebot an IT-Services, IT-Consulting und der SAP Business One Expertise ist Hövermann der größte Full-Service-Dienstleister seiner Region. Das Unternehmen ist seit Jahren zertifizierter Gold Partner bei SAP und Microsoft und verstärkt somit diese Kompetenzen der DATAGROUP. Hövermann erwirtschaftet einen Umsatz von rund 9 Mio. EUR. "Mit der Hövermann IT erhöhen wir unsere Schlagkraft im Markt. Wir gewinnen ein Unternehmen, das denselben hohen Qualitätsanspruch an IT-Services verfolgt und über einen hervorragenden Kundenzugang verfügt." fasst Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP die Übernahme zusammen. "Durch die Expansion unseres Konzerns durch kompetente IT-Expert*innen können wir gemeinsam schneller wachsen." Markus Hövermann, Gründer der Hövermann IT, der auch künftig als Geschäftsführer des Unternehmens tätig sein wird, kommentiert: "Zu DATAGROUP zu gehören bedeutet für uns, Teil eines großen Ganzen zu sein. Unter diesem starken Dach können wir unseren Kunden ein größeres Leistungsangebot durch die Erweiterung des DATAGROUP-Portfolios bieten. Zusätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass unseren Kunden und Mitarbeiter*innen ein sehr attraktiver Weg in die Zukunft ermöglicht wird." Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN DATAGROUP SE

Claudia Erning

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen



T +49 7127 970-015

F +49 7127 970-033

claudia.erning@datagroup.de





26.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de