Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat sich mit seinem etwas zu optimistischen Abschlussvorboten in die Bredouille gebracht. Als Resultat hat sich das Rücklauf-Ziel auf die Marke 13556 verschoben. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Die lila 5 bildet - ausgehend von 8612 einen Impuls (normale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...