Rückenwind für die großen Energiekonzerne Shell und Exxon. Die Ölpreise sind am Dienstag nach zeitweisen Verlusten gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 105,22 US-Dollar. Das waren 2,87 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate legte um 3,11 Dollar auf 101,63 Dollar zu. Für Verunsicherung sorgten Meldungen aus Polen. Russland hat laut dem Nachrichtenportal "Onet" die Gas-Lieferungen an Polen eingestellt. "Onet" berief sich auf Regierungskreise. ...

