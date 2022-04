Nach dem Netflix-Schock warten Anleger gespannt auf die Zahlen der anderen Big Tech Unternehmen. Die Analysten von Bank of America geben vorab ihre Einschätzung ab. Alphabet: Die Bank of America (BofA Research) erwartet einen Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar für das vergangene Quartal, ein Plus von 25 Prozent. BofA-Analyst Just Post schreibt: "Wir sehen ein schwierigeres Umfeld für Google im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...