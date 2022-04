Auch Reddit nimmt nun viel Geld in die Hand, damit sich die Community austoben kann. Welche Projekte ausgewählt werden, entscheidet aber nicht die Öffentlichkeit. Bereits seit einigen Monaten testet Reddit sein sogenanntes Community-Funds-Programm. Seit Oktober wurden damit 13 verschiedene Projekte finanziert, darunter eine digitale Historiker-Konferenz, eine Weihnachtsgeschenkaktion für Familien in Not, sowie ein Comic-Wettbewerb. Nun macht die soziale Plattform das Programm offiziell. Wie es in einem Blogpost heißt, will Reddit in diesem Jahr 1 Million ...

Den vollständigen Artikel lesen ...