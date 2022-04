News von Trading-Treff.de Nach dem Fall der 14000 im DAX - weiterer Abwärtsdruck am Dienstag. So gestaltete sich der Handel heute, fast nur Verlierer bei den Aktien. DAX weiter unter Druck Den dritten Tag in Folge fiel der DAX heute und hat dabei ein neues Monatstief markiert. Dabei sah es durch die Erholung am Vorabend am heutigen Morgen zunächst noch recht positiv aus. In der Vorbörse eroberte der Index die 14.000 zurück und konnte sich sogar zwischenzeitlich ...

