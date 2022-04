Andersen Global erweitert die Plattform in Peru: Picón Asociados, seit 2018 ein Kooperationspartner, ist die neueste Mitgliedsfirma der weltweiten Organisation. Die Ankündigung folgt auf die neueste Aufnahme einer Mitgliedsfirma in Mexiko, wodurch Andersen Global seine Präsenz in Lateinamerika weiter ausbaut und eine Reihe von globalen, integrierten Dienstleistungen anbietet.

Picón Asociados mit Sitz in Lima wird von Managing Partner Oscar Picón geführt. Das Unternehmen hat sich auf Steuer- und Zollangelegenheiten spezialisiert und bietet internationalen und inländischen Kunden spezifische Lösungen in den Bereichen Steuerplanung, Due Diligence, Steuerberatung, Tax Compliance und Verrechnungspreisgestaltung.

"In den letzten Jahren haben wir starke Geschäftsbeziehungen zu den Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern von Andersen Global aufgebaut, um die Bedürfnisse unserer Kunden auf regionaler und globaler Ebene zu erfüllen", sagte Oscar Picón. "Der Beitritt zu Andersen Global ist ein Beleg für unseren kontinuierlichen Willen, erstklassige Lösungen auf nahtlose Weise anzubieten."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Qualitativ hochwertiger Kundendienst bleibt unsere oberste Priorität, und die Zusammenarbeit mit Fachleuten, die diese Haltung teilen, ist für uns äußerst wichtig. Oscar Picón und seine Leute beweisen immer wieder Einsatz für ihre Kunden und teilen eine ähnliche Einstellung, die sich mit den Werten unseres Unternehmens deckt. Die Aufnahme von Picón Asociados als Mitgliedsfirma ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Lateinamerika zu festigen, und ist Teil unserer umfassenderen Expansionsstrategie."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Experten weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 337 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005393/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700