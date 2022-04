Die erweiterte LED-Beleuchtungslösung von Fluence ist jetzt in einer wasserdichten IP67-konformen Konfiguration sowie in sieben Spektraloptionen erhältlich und bietet kleinen bis großen vertikalen Farmen mehr Spielraum für die individuelle Gestaltung ihrer kontrollierten Umgebungen

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter im Bereich energieeffizienter LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat neue Produktmerkmale für das mehrfach ausgezeichnete RAZR Modular System bekannt gegeben, darunter weitere Systemkonfigurationen, insgesamt sieben Spektralangebote und ein gemäß IP67 wasserdichtes Modell, das leicht zu reinigen ist und sich nahtlos in Bewässerungssysteme einfügt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005175/de/

Das RAZR Modular System wurde für hochleistungsfähige vertikale Farmen entwickelt und eignet sich für den Vollzyklus-Anbau. Der Abstand der Lichtbalken von 6 und 8 Zoll (15 und 20 Zentimeter) macht eine einfache Integration in eine Vielzahl von vertikalen Racks mit flexiblen Montageoptionen für unterschiedliche Nutzpflanzen möglich. Das System wurde zudem gemäß IP67 als wasserdicht eingestuft, wodurch bestätigt wird, dass es den Feuchtigkeitsbedingungen in einer vertikalen landwirtschaftlichen Umgebung standhält. Eine Schutzlinse schützt die LEDs vor Wasser, ohne die Lichtausbeute zu beeinträchtigen. Die standardisierte Dimmschnittstelle mit 0-10 V gewährleistet eine nahtlose Integration der Beleuchtungssteuerung mit arbeitssparendem Zubehör für kabelgebundene und kabellose Verbindungen.

Das verbesserte RAZR Modular System erzielt marktführende Wirkungsgrade von bis zu 3,5 µmol/J und ist ab sofort in insgesamt sieben Lichtspektren erhältlich, einschließlich des bewährten "PhysioSpec BROAD White R3a"-Spektrums, des wichtigsten Spektrums von Fluence für den Anbau von Grünpflanzen und die Pflanzenvermehrung. Zu den zusätzlichen Spektren für das RAZR Modular System gehören BROAD R6, das ein solides Leistungsverhältnis für die Pflanzenentwicklung und -effizienz bietet, sowie die monoroten und fernroten Spektren von Fluence, die Anbauer zur Einflussnahme auf bestimmte morphologische Merkmale einsetzen können.

"Die Zukunft der modernen Landwirtschaft ist vertikal, und die individuelle Anpassung der Beleuchtungsstrategie einer Anbaugruppe an den einzigartigen Lebenszyklus jeder Pflanze ist der Schlüssel zum Anbauerfolg", sagte David Cohen, CEO von Fluence. "Die neuen Funktionen unseres RAZR Modular Systems versetzen Anbauer in die Lage, Beleuchtungsstrategien für jede Phase der Pflanzenentwicklung zu modifizieren und bewährte Verfahren für die Produktion von frischen, gleichmäßigen Ernten für eine Vielzahl von Nutzpflanzen zu ermitteln. Die LED-Beleuchtungstechnologie von Fluence bietet innovativen Anbaubetrieben optimierte, vielfältige Lösungen, die ihre individuellen Produktionsziele umsetzen."

Das RAZR Modular System wurde mit dem ersten Vertical Farming World Award für die Entwicklung der besten Beleuchtung im Jahr 2021 ausgezeichnet. Weitere Informationen über das RAZR Modular System und das erweiterte Portfolio an LED-Lösungen von Fluence erhalten Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005175/de/

Contacts:

Für Fluence,

Emma Chase

pr@fluencebioengineering.com

Handy: +1 512 917 4319