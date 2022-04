Heute hat SoftServe, ein führender Anbieter im Bereich der digitalen Kompetenz und Beratung, eine strategische Partnerschaft mit Stripe, einer Finanzinfrastruktur-Plattform für Unternehmen, bekannt gegeben. In der neuen Partnerschaft wird SoftServe sicherstellen, dass die Finanzinfrastruktur von Stripe in die bestehenden Unternehmenssysteme der Kunden integriert wird, um den Geldtransfer einfach und ohne Grenzen durchzuführen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird SoftServe zu einem verlässlichen Partner von Stripe und übernimmt die Produktintegration für Stripe Payments, Connect, Billing, Invoicing und mehr. SoftServe hat ein eigenes Stripe-Team für die Bereitstellung eingerichtet, das von zertifizierten Implementierungsberatern und Integrationsexperten unterstützt wird.

"Es ist uns eine Ehre, diese Partnerschaft mit Stripe einzugehen. Damit werden unsere Innovationskraft und unsere Erfahrung darin gewürdigt, Unternehmen dabei zu helfen, die Vorteile von Stripe zu erkennen und voll auszuschöpfen", so Todd Lenox, Vorstand des Bereichs Alliances Partnerships. "SoftServe ist darauf fokussiert, Kunden mit passenden Lösungen auszustatten, die sie in die Lage versetzen, schneller und effizienter zu agieren und gleichzeitig ihren langfristigen Erfolg zu sichern, indem sie den operativen Betrieb unterstützen und digitales und technisches Wissen weitergeben."

"Die Einführung des Partnerökosystems von Stripe erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem immer mehr Unternehmen über die Grenzen ihrer Organisation hinausschauen, um sich in der Internetwirtschaft zurechtzufinden. Und Stripe macht es einfacher, den richtigen Partner für ihre Bedürfnisse zu finden", sagte Dorothy Copeland, Vorstand der Abteilung Global Partnerships and Alliances bei Stripe. "Durch die Partnerschaft mit SoftServe und die Einführung einer breiten Palette von Partnerressourcen werden Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage versetzt, ihren Einstieg in den Onlinehandel einfacher und schneller zu gestalten."

Der E-Commerce machte im Jahr 2021 nur 12 der weltweiten Ausgaben aus, obwohl immer mehr Unternehmen ihr Geschäft rund um den Onlinehandel und die Internetwirtschaft modernisieren. Die Finanzinfrastruktur von Stripe hilft Unternehmen dabei, ihre Umsätze zu diversifizieren und den grenzüberschreitenden Handel und die Flexibilität im Zahlungsverkehr zu erhöhen. In Koordination mit SoftServe wird Stripe nun einen neuen Kanal für Dienstleistungsaufträge für die jeweiligen Kunden anbieten.

