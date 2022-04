MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Kauf von Twitter durch Elon Musk:

"Twitter ist... eine Drehscheibe der digitalen Kommunikation. Wenn Musk nun erzählt, dass er absolute Meinungsfreiheit, Klarnamen und Redigierfunktionen einführen will, beweist er vor allem, dass er die digitale Welt immer noch aus dem Blickwinkel der Neunzigerjahre sieht. Damals galt das Internet als Forum für Aufklärung, Freiheit und Gerechtigkeit. So kam es nur nicht. Dazu kommt, dass Elon Musks Freiheits- und Gerechtigkeitsbegriffe der libertären Ideologie entspringen, die einen fast schon anarchischen Kapitalismus predigt, in den sich die Demokratie nicht einzumischen hat. Meinungsfreiheit ist ohne den Kontext der demokratischen Institutionen allerdings eine komplexe Angelegenheit... Was bleibt, ist ein Milliardär, der aus einer Laune heraus eine Firma gekauft hat, die sehr viel mehr sehr viel schneller verändert als jedes seiner bisherigen Unternehmen. Die Folgen seiner Laune aber muss der Rest der Welt dann tragen. Nein, bisher war er nicht der Supertroll. Aber er wird gerade dazu."/ra/DP/jha