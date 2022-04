Die Anwendung einer Kältebehandlung in dem Transit für Orangen aus Ländern, wo Thaumatotibia leucotreta (Falscher Wickler) präsent ist, was vor allem Südafrika und Simbabwe betrifft, wurde am 1. Februar von dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (ScoPAFF) unterstützt. Foto © AVA-ASAJA/Intercitrus Am 10. März...

