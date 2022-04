Der schweizerische Aussenhandel wuchs auch im ersten Quartal des Jahres 2022 und erreichte einen neuen Höchststand. Während die Importe dabei weiter an Fahrt (+6,7 Prozent) gewannen, verloren die Exporte (+1,2 Prozent) leicht an Schwung. In beiden Verkehrsrichtungen erreichten die Preise sehr hohe Niveaus. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung ging der Handelsbilanzüberschuss...

