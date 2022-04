Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Ciarra hat einen neuen visuellen Auftritt. Der Markenmanager freut sich sehr, ankündigen zu können, dass "wir ab heute ein neues Logo, eine neue Bildmarke, einen neuen Slogan und eine neue Website haben". Ciarra möchte den Hintergrund dieser Neuerungen etwas näher beleuchten und erklären, was sie für Ciarra und die Kunden repräsentieren.Der neue visuelle Auftritt der Marke CiarraCiarra verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und bietet produktive Entwicklungen für Hobbyköche, die fabelhafte Mahlzeiten für Freunde und Familie kreieren möchten. Immer wieder hat Ciarra Schritte unternommen, um eine Haushaltsmarke zu werden, die das Leben leichter macht. Ciarra hat sich darauf spezialisiert, intuitive Küchengeräte für all jene anzubieten, die gerne kochen und die gesamte Erfahrung rund um das Kochen einfacher und schöner gestalten möchten.Vor diesem Hintergrund hat Ciarra beschlossen, die folgenden Markenelemente zu aktualisieren, um seine Vision auf diese Weise noch besser zu verkörpern. Wir zeigen Ihnen jetzt diese spannenden Neuerungen.Ein neuer Look für CiarraDie neue Wortmarke Ciarra ist an die subtilen Details der Ciarra-Produktlinie angelehnt. Sie hat eine geschmeidigere Silhouette und soll eine ebenso emotionale Reaktion hervorrufen: Wärme, Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit.Die neue Bildmarke wird aus vier Quadraten gebildet, die den Buchstaben "C" in Ciarra ergeben. Die Idee dahinter war, zu den Wurzeln zurückzukehren: Das Design baut auf der grundlegenden Form von Ciarra auf. Ziel ist ein mutiger neuer Look, der Ciarra dabei hilft, enger mit seinen bestehenden und neuen Kunden in Verbindung zu treten.Slogan: Make life easierTagline: Ciarra is careDie Marke CiarraKochen kann bekanntlich manchmal stressig und chaotisch sein. Ciarras Ziel ist es, das Kochen für alle Kunden zu einem angenehmen Erlebnis zu machen. Mit den perfekten Geräten für das tägliche Kochen kann jeder hervorragende Mahlzeiten für seine Lieben zaubern: Ciarra bietet die richtigen Produkte für Einzelpersonen, Familien und die Umwelt. Inzwischen hat Ciarra seine Produkte mit einer höheren Energieeffizienz und einer umweltfreundlicheren Verpackung aufgewertet. Dennoch gibt es immer Raum für Verbesserungen, und Ciarra hat im Laufe der Jahre immer wieder Neuerungen vorgenommen, um die Wünsche der verschiedenen Kunden zu erfüllen.Nach Jahren der Herstellung und Bereitstellung von Produkten, die bei den Benutzern großen Anklang gefunden haben, hat Ciarra neue Änderungen vorgenommen, um seinem Ziel und seiner Mission gerecht zu werden. Ciarra hat das Ziel, allen Kunden ein besonders komfortables und müheloses Kocherlebnis bei gleichzeitig höchstmöglicher Nachhaltigkeit zu bieten.Die ursprünglichen Absichten beibehaltenCiarra bietet seinen Kunden seit jeher und in Zukunft die besten Produkte. Die neuen Marken-Upgrades sollen für einen neuen Stil im Sinne der Kunden sorgen. Trotz des neuen Logos bleiben die Vision und Mission von Ciarra unverändert. Die Marke möchte das Leben leichter machen und allen Kunden einen nachhaltigen Lebensstil bieten.Worauf Sie sich freuen können- Produkte mit höherer Effizienz für weniger Energie- und Zeitverbrauch- Anwenderfreundliche Verpackung aus recycelten Rohstoffen- Eine vielfältige Palette von Küchengeräten soll in Kürze auf den Markt kommen- Einen nachhaltigeren Lebensstil dank CiarraJetzt ist es an der Zeit, die neue Website von Ciarra zu erkunden!https://www.ciarraappliances.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800568/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1800569/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1800570/3.jpgPressekontakt:Ciarra PR-Team,pr@ciarraappliances.comOriginal-Content von: Ciarra Appliances, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162803/5206385