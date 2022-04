DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chinesische Börsen knapp im Plus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen und der australische Aktienmarkt vollziehen am Mittwoch äußerst schwache Vorgaben der Wall Street nur zum Teil nach. Die chinesischen Börsen können sich sogar gut behaupten. In den USA hatten Sorgen vor enttäuschenden Quartalszahlen und Unternehmensausblicken im Umfeld steigender Zinsen, steigender Rohstoffpreise und Lieferkettenproblemen für starke Verkäufe gesorgt, insbesondere bei Technik- und Wachstumsunternehmen.

Dazu heizte Russland mit der Ankündigung, Polen und Bulgarien kein Gas mehr zu liefern, die Sorgen vor einem Energieengpass an. Darauf legten die Ölpreise deutlicher zu, was die ohnehin schon viel zu hohe Inflation weiter antreiben dürfte.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-Index im Verlauf nach zwischenzeitlich höheren Verlusten mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 26.328 Punkte. In Seoul geht es um 1,1 Prozent nach unten, in Sydney um 0,6 Prozent.

Besser schlagen sich die chinesischen Aktienmärkte mit Gewinnen bis 0,4 Prozent. Stützend wirken hier Aussagen von Chinas Präsident Xi Jinping, der zu Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen hat. Dies bedeute eine Stützung der Wirtschaft, die unter den andauernden und möglicherweise noch ausgeweiteten Lockdowns zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leide, so Marktbeobachter. Dazu passend ziehen die Preise für Basismetalle in China an. Erst zu Beginn der Woche hatte die chinesische Notenbank Unterstützung für die Wirtschaft des Landes signalisiert, das eine Null-Covid-Strategie verfolgt.

Quartalszahlen machen Kurse

Unter den Einzelwerten ziehen Kweichow Moutai in Schanghai um 4,0 Prozent an, nachdem der Spirituosenhersteller für das erste Quartal einen Nettogewinnanstieg gemeldet hat.

In Seoul geben SK Hynix um 2,7 Prozent nach. Der Chiphersteller verfehlte trotz einer Verdopplung des Nettogewinns die Konsensschätzung. Der Kurs des Batterieherstellers LG Energy Solution verliert 2,8 Prozent, gedrückt von einem 48-prozentigen Gewinnrückgang, womit das Unternehmen gleichwohl besser abschnitt als gedacht. Celltrion ziehen um weitere 2,0 Prozent an. Hier treibt weiter, dass die neue Regierung der Biotechnologieindustrie Unterstützung zugesagt hat.

Fanuc knicken in Tokio um 5,4 Prozent ein. Der Roboterbauer hat mit seinem Nettogewinn die Analystenerwartung verfehlt. Für Nitto Denko geht es um 3,9 Prozent abwärts. Das Chemieunternehmen hat für das Fiskaljahr einen 3-prozentigen Nettogewinnanstieg in Aussicht gestellt. Ebenfalls nach dem Quartalsausweis gewinnen Mitsubishi Motors 2,9 und Central Japan Railways 1,5 Prozent. Canon verlieren dagegen 1,2 Prozent und Nomura Holdings 4,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.272,70 -0,6% -2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.328,49 -1,4% -7,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.638,81 -1,1% -11,4% 08:00 Schanghai-Comp. 2.897,41 +0,4% -20,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.952,90 +0,1% -15,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.319,26 -0,1% +6,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.589,64 -0,4% +1,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:33 % YTD EUR/USD 1,0645 +0,1% 1,0639 1,0697 -6,4% EUR/JPY 135,90 +0,4% 135,36 136,77 +3,8% EUR/GBP 0,8462 +0,0% 0,8462 0,8405 +0,7% GBP/USD 1,2580 +0,1% 1,2573 1,2729 -7,0% USD/JPY 127,67 +0,3% 127,23 127,85 +10,9% USD/KRW 1.262,76 +0,1% 1.260,98 1.254,14 +6,2% USD/CNY 6,5559 -0,0% 6,5566 6,5503 +3,1% USD/CNH 6,5859 -0,1% 6,5895 6,5816 +3,6% USD/HKD 7,8460 +0,0% 7,8459 7,8464 +0,6% AUD/USD 0,7165 +0,6% 0,7121 0,7190 -1,3% NZD/USD 0,6568 +0,1% 0,6562 0,6625 -3,8% Bitcoin BTC/USD 38.425,88 +0,2% 38.330,27 40.610,50 -16,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 101,82 101,70 +0,1% 0,12 +38,8% Brent/ICE 105,43 104,99 +0,4% 0,44 +34,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.896,40 1.905,46 -0,5% -9,06 +3,7% Silber (Spot) 23,51 23,50 +0,0% +0,01 +0,8% Platin (Spot) 924,65 924,55 +0,0% +0,10 -4,7% Kupfer-Future 4,41 4,44 -0,6% -0,03 -0,9% ===

April 27, 2022 00:47 ET (04:47 GMT)

