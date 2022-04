Kunden profitieren von verbessertem Service und zukünftiger digitaler Selbstbedienung

FINEOS Corporation (ASX:FCL), der weltweit führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen für Gruppen und Einzelpersonen, gab heute bekannt, dass Partners Life als erster Lebens- und Krankenversicherer in Neuseeland auf der FINEOS-Plattform online gegangen ist. Die FINEOS-Plattform ist eine speziell entwickelte End-to-End-SaaS-Kernplattform für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer.

Die Partnerschaft von Partners Life mit FINEOS hat das bestehende System des Versicherers mit FINEOS Claims abgelöst und verschafft Partners Life unvergleichliche Vorteile bei der Abwicklung und beim Kundenservice. Die FINEOS-Plattform umfasst ein markterprobtes, vorkonfiguriertes Paket mit Inhalten für Unternehmen und Vorschriften, das auf die Region zugeschnitten und unter der Bezeichnung FINEOS LISA (Life Insurance Solutions Australasia) bekannt ist. Das unternehmensinterne Risikomanagement und die Arbeitsabläufe bei der Schadenregulierung werden sich bei Lebens-, Vollinvaliditäts-, Trauma-, Einkommensabsicherungs- und medizinischen Versicherungsprodukten verbessern.

Diese Markteinführung ist die erste Etappe auf dem Weg des Unternehmens zur Umstrukturierung seiner Schadenregulierung, wobei medizinische Versicherungsansprüche noch in diesem Jahr auf der FINEOS-Plattform gelauncht werden. Damit wird der Grundstein für die letzte Etappe gelegt, in der die Kunden von Partners Life Zugang zu digitaler Selbstbedienung und erweitertem Kundenservice erhalten.

"FINEOS hat sich als der starke Partner in der neuseeländischen und australischen Lebens- und Krankenversicherungsbranche erwiesen, nach dem wir gesucht haben", so Daniel Walker, Chief of Operations bei Partners Life. "Unsere Kunden, die ja bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, können dann aufgrund unserer digitalen Transformation ihre Versicherungsleistungen einfacher in Anspruch nehmen. Und unsere Mitarbeiter haben mehr Zeit ihnen zu helfen, dank der Vorteile der von FINEOS bereitgestellten Automatisierung."

"Partners Life erkannte, in welche Richtung die Branche der freiwilligen Versicherungsleistungen geht, und hat sich mit seiner Investition in die Vorteile einer cloudbasierten Kernlösung an die Spitze dieser Entwicklung gestellt", so Adam Edwards, Product Manager bei FINEOS APAC.

"FINEOS freut sich, sein Engagement in der Region zu erweitern, das vor fast 20 Jahren begann und sechs der größten Lebensversicherer Australiens gewinnen konnte. Partners Life bringt FINEOS in den Sektor der privaten Lebens- und Krankenversicherungen in Neuseeland", so der CEO von FINEOS Michael Kelly. "Da Partners Life jetzt in den Genuss der Vorteile seiner Partnerschaften und der FINEOS-Plattform kommt, bin ich mir sicher, dass weitere Wachstumschancen folgen werden."

Die FINEOS-Plattform bietet eine umfassende durchgängige SaaS-Lösung für den weltweiten Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsmarkt. Der Hauptvorteil der Lösung ist die reichhaltige Funktionalität, die den Produkten FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage und FINEOS Insight zugrunde liegt, einheitliche Funktionen wie Workflow, Regelmodul, Kundenmanagement, No-Code/Low-Code-Konfigurationstools, ein standardisierter API-Anschluss und die durch AWS unterstützte Cloud-Umgebung.

Über die FINEOS Corporation

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer auf der ganzen Welt und arbeitet mit sieben der zehn größten Versicherer von Sozialleistungen in den USA sowie mit sechs der größten Lebensversicherer in Australien zusammen. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt verzeichnet FINEOS weiterhin ein schnelles Wachstum und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Versicherern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Die FINEOS-Plattform ist die einzige speziell entwickelte End-to-End-SaaS-Versicherungslösung für den Lebens-, Unfall- und Gesundheitsmarkt. Die FINEOS AdminSuite bietet branchenführende Funktionen für die Kernverwaltung, einschließlich Absenzenmanagement, Abrechnung, Schadensabwicklung, Zahlungen, Policenverwaltung, Anbieterverwaltung sowie Neugeschäft und Underwriting; alle diese Funktionen sind so konfigurierbar, dass sie unabhängig oder als Suite betrieben werden können. Die FINEOS Engage-Lösung mit maschinellem Lernen ermöglicht robuste digitale Engagement-Pfade, die auf den Menschen ausgerichtet sind, und die FINEOS Insight-Lösung bietet vorausschauende Analysen und Berichte für das gesamte Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.FINEOS.com.

Über Partners Life

Partners Life ist stolz darauf, ein in Neuseeland geführtes Unternehmen zu sein. Wie viele neuseeländische Unternehmen begann alles mit einem kleinen Start-up im Jahr 2011. Seither ist das Unternehmen zu einem anerkannten Branchenführer im Bereich Lebens- und Krankenversicherung geworden. Der rasante Aufstieg zur Spitze war nur durch die starken Partnerschaften möglich, die das Unternehmen im Verlauf der Zeit mit seinen Kunden und unabhängigen Finanzberatern im ganzen Land aufbaute. Deshalb heißt das Unternehmen Partners Life.

Im Zentrum des Geschäfts steht der Schutz neuseeländischer Familien und Unternehmen. Menschen brauchen Versicherungen, wenn ihr Leben durch schlechte Gesundheit oder Tod beeinträchtigt wird. Das kann für die Betroffenen und deren Familien eine sehr stressvolle Zeit sein. Durch die Zusammenarbeit mit unabhängigen Finanzberatern können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Versicherung auf sie zugeschnitten ist. So können sie zuversichtlich sein, dass ihre Schadensfälle schnell und problemlos bezahlt werden. Zu den Versicherungsprodukten des Unternehmens gehören Lebensversicherung, Einkommensabsicherung, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Traumaschutz und Geschäftsrisikoabsicherung.

Das Unternehmen ist ein Branchenführer, dem Neuseeländer vertrauen. Erfahren Sie mehr über die Solvabilität und Finanzstärke von Partners Life.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.partnerslife.co.nz/.

