Internationale Führungskräfte sehen Big Data, Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge als wichtigste Technologien an - zunehmend auch außerhalb des Technologiesektors Die auf angewandte Innovation spezialisierte Schweizer Investmentboutique The Singularity Group (TSG) veröffentlicht ihre erste globale TSG-Innovationsstudie. An der Umfrage nahmen rund 400 Führungskräfte aus weltweiten börsennotierten (67 %) und nicht börsennotierten (33 %) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...