DJ PTA-News: Software AG: Software AG steigert Digital-Business-Produktumsatz im vierten Quartal in Folge; - beschleunigte Ergebnisverbesserung im ersten Quartal

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darmstadt (pta005/27.04.2022/07:00) - Darmstadt, Deutschland, 27. April, 2022: Die Software AG ( https:// www.softwareag.com/de_de.html ) (Frankfurt MDAX®: SOW) hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben.

Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG, sagte: "Die Software AG hat den Digital-Business-Produktumsatz in vier Quartalen in Folge gesteigert, und wir sehen nun, wie dieses Wachstum die Margenentwicklung verbessert. Dieser Erfolg, der vom Schwung unseres Digital Business untermauert wird, geht auf drei Jahre der erfolgreichen Transformation zurück. Während dieser Zeit haben wir für die wichtigsten Wachstumsbereiche unseres Markts, Hybrid Integration, IoT & Analytics und Business Transformation, erstklassige Produkte entwickelt. Die Akquisition von StreamSets ist abgeschlossen, die Dynamik des vierten Quartals hält auch zu Beginn des Jahres 2022 an, und dank unserer anhaltenden Investitionen, die den Erfolg unserer Mitarbeiter ermöglichen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im Jahr 2022 ein starkes Ergebnis liefern und unser nachhaltiges, profitables Wachstum weiter beschleunigen werden."

Dr. Matthias Heiden, Finanzvorstand der Software AG, sagte: "Die Transformation hat die Qualität unseres Geschäfts verbessert, es ist planbarer und resilienter geworden. Angesichts eines Anstiegs des jährlich wiederkehrenden Umsatzes im Bereich Digital Business um 12 Prozent im ersten Quartal vertraue ich darauf, dass wir die Qualität und Vorhersagbarkeit unseres Umsatzes weiter verbessern werden. Das Umsatzwachstum schlägt sich auch im Ergebnis nieder, und wir erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Nach der Umstellung unseres Geschäftsmodells auf Abonnements blies uns der Wind bei der GuV zunächst ins Gesicht, jetzt verschafft uns diese Umstellung Rückenwind. Daher sind wir in der Lage, dort zu investieren, wo sich Chancen ergeben. Da wir weiterhin Kosten und Produktivität genau im Blick behalten und erfolgreich ins Jahr gestartet sind, bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr und für das Jahr 2023 erreichen werden."

[ Sofern nicht anders gekennzeichnet, erfolgen alle Angaben nach IFRS. Veränderungen werden währungsbereinigt und gerundet dargestellt. ]

Wichtige Ergebnisse

* Digital Business weiter schwungvoll, im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Bookings um 15 Prozent, der Digital-Business-Produktumsatz um 8 Prozent und die Marge um 4,6 Prozentpunkte. * Transformation schafft Umsatz und verbessert Ergebnis, im ersten Quartal erhöhte sich der Gesamtproduktumsatz um 10 Prozent, und die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) erreichte 19,9 Prozent. * Bessere Umsatzqualität und -planbarkeit, Anstieg des wiederkehrenden Umsatzes um 10 Prozent, Anteil des wiederkehrenden Umsatzes am Produktumsatz von 89 Prozent. * Prognosen für die organische Entwicklung in den Jahren 2022 und 2023 bleiben unverändert, nach einer soliden Umsatz- und Gewinnentwicklung im ersten Quartal. * StreamSets-Akquisition abgeschlossen, ein klarer Wertschöpfungsplan ist angestoßen, der das anhaltende zweistellige Wachstum des Einzelunternehmens ergänzen soll.

Strategische Highlights

* Alle wichtigen Wachstumstreiber haben sich bewährt, im ersten Quartal wurden 57 Neukunden gewonnen, die Net Retention Rate (NRR) im Digital Business lag über 100, und der Multiplikator bei Vertragsumstellungen erreichte einen Wert von 1,5x. * Produktinnovationen im Bereich API-Management, cloudbasiertes, herstellerneutrales Entwicklerportal, ein verbessertes Nutzererlebnis und die neuen Partnerschaften mit Cequence Security, Salt Security und Noname Security treiben die Differenzierung vom Wettbewerb voran. * Innovationen im Bereich Digital Business befördern Cross-Selling aus Adabas & Natural (A&N), im Berichtsquartal beinhalten acht der zehn Top-A&N-Abschlüsse Erfolge durch Cross-Selling ins Digital Business. * Spezialisierung im Vertrieb ist Basis für den Erfolg, Vertriebsteams sind nun an den wichtigen Wachstumsprodukten ausgerichtet; Konversionsrate im Digital Business verbesserte sich erneut im Vergleich zum Vorjahr.

Geschäftsumfeld

Die Software AG operiert weiterhin in einem globalen Markt, der sich in Richtung digitale Transformation beschleunigt. Die führenden cloudbasierten Produkte des Unternehmens unterstützen Kunden beim Aufbau eines modernen digitalen Rückgrats, das unterschiedliche Systeme und Anwendungen verbindet, aus den Daten dieser Systeme Erkenntnisse ableitet und es den Kunden ermöglicht, die neuartigen Daten zu nutzen, die von den Edge-Geräten und Systemen erzeugt werden, mit denen die Anwender in den Fachbereichen arbeiten. Die Produkte des Konzerns, die diesen Markt erschließen, konzentrieren sich auf die Bereiche Hybrid Integration, IoT & Analytics und Business Transformation. Diese Produkte bedienen Zielmärkte, die bis zum Jahr 2026 ein Wachstum von 13, 21 bzw. 70 Prozent erreichen.

Der Gesamtzielmarkt des Konzerns hat ein Volumen von 61 Milliarden Euro, das bis zum Jahr 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 16 Prozent steigen soll. Er besteht aus drei Segmenten: Erstens, einem Markt von 16 Milliarden Euro, der aktuell durch das vorhandene Produktportfolio und die bestehende Vertriebsorganisation des Konzerns abgedeckt wird. Zweitens, einem zusätzlichen Segment, das die verbleibenden Möglichkeiten für diese Produkte und Services in angrenzenden Marktsegmenten wie dem Mittelstand umfasst. Und drittens, einem Segment, das nur durch zusätzliche neue Technologie oder Go-to-Market-Fähigkeiten erschlossen werden kann. Auf die Erschließung dieses dritten Segments zielt die M&A-Strategie des Konzerns, die er mit der Akquisition von StreamSets im Februar dieses Jahres eingeleitet hat.

Führende Indikatoren für Wachstumsdynamik und Tempo des Umstiegs auf Subskriptionen

Der Konzern misst weiterhin führende Kennzahlen, die den Erfolg seiner Transformation unterstreichen. Diese Kennzahlen beleuchten Aspekte der Konzernleistung, die allein durch die veröffentlichten IFRS-Kennzahlen nicht deutlich werden. Der Konzern-ARR, ein wichtiger Vertrauensindikator des zukünftig wiederkehrenden Umsatz- und Cashflow-Wachstumspotenzials, lag am Ende des ersten Quartals bei 605,5 Millionen Euro und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent verbessert. Der ARR im Digital Business des Konzerns stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 429,4 Millionen Euro. Der wiederkehrende Umsatz kletterte von 129,7 Millionen Euro im ersten Quartal 2021 auf 147,9 Millionen Euro im Berichtsquartal. Das entspricht einem Anteil am Gesamtproduktumsatz von 89 Prozent und übertrifft damit den bis zum Jahr 2023 angestrebten Anteil von 85 Prozent. Der Anteil der Bookings aus Abonnements und Software as a Service (SaaS) im Geschäftsbereich Digital Business erreichte im ersten Quartal 81 Prozent.

Entwicklung der Bookings in den einzelnen Geschäftsbereichen

Die Konzern-Bookings der Software AG beliefen sich im ersten Quartal auf 112,3 (Vj. 88,8) Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Quartal stiegen die Bookings im Geschäftsbereich Digital Business im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 79,7 (Vj. 67,4) Millionen Euro. Mit diesem soliden Ergebnis liegen die Digital Business Bookings innerhalb des Prognosekorridors für das Gesamtjahr und halten dem Vergleich mit dem starken Vorjahreswert stand. Der Geschäftsbereich A&N profitierte von einem aus dem zweiten Quartal vorgezogenen Abschluss und zeigte im ersten Quartal eine starke Leistung: Die A&N-Bookings erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent und erreichten 32,6 (Vj. 21,4) Millionen Euro.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal

Im ersten Quartal verzeichnete die Software AG einen Gesamtumsatz von 206,0 (Vj. 183,1) Millionen Euro, währungsbereinigt ein Wachstum um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Produktumsatz legte im ersten Quartal um 10 Prozent zu und erreichte 166,9 (Vj. 146,5) Millionen Euro. Der Produktumsatz im Digital Business verbesserte sich im ersten Quartal um 8 Prozent auf 110,9 (Vj. 98,9) Millionen Euro und ist damit im vierten Quartal in Folge gewachsen. Das Segment A&N erwirtschaftete im ersten Quartal einen Produktumsatz, der mit 56,0 (Vj. 47,5) Millionen Euro den Vorjahresumsatz deutlich übertraf.

Im Geschäftsbereich Professional Services stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 39,1 (Vj. 36,7) Millionen Euro. Das Ergebnis belief sich im ersten Quartal auf 6,8 Millionen Euro und stieg damit währungsbereinigt um 1 Prozent (Vj. 6,4 Millionen Euro).

Das Konzern-EBIT lag im ersten Quartal bei 30,0 (Vj. 15,3) Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS) erreichte im ersten Quartal 40,9 (Vj. 24,5) Millionen Euro, daraus resultierte eine operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) von 19,9 (Vj. 13,4) Prozent, das entspricht einem Plus von 6,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Der Free Cashflow des Konzerns war im ersten Quartal mit 24,3 (Vj. 39,8) Millionen Euro niedriger als im Vorjahr. Bereinigt man den Vergleichswert des Konzerns für das erste Quartal 2021 um die aufgrund des Cyber-Angriffs im vierten Quartal 2020 verspäteten Zahlungseingänge, liegt der Cashflow im ersten Quartal 2022 in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals.

Mitarbeiter

