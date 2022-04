DJ Symrise wächst im ersten Quartal stärker als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat in ersten Quartal die Milliardenschwelle beim Umsatz geknackt und hält an den Jahreszielen fest. Die Einnahmen kletterten in den ersten drei Monaten des Jahres um 14,9 Prozent auf 1,091 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Holzminden mitteilte. Zu dem unerwartet deutlichen Wachstum haben auch Zukäufe und Währungseffekte beigetragen. Aus eigener Kraft steigerte Symrise die Einnahmen um 8,3 Prozent.

Analysten hatten nach einer Umfrage von Vara Research im Schnitt mit 1,057 Milliarden Euro Umsatz gerechnet bei einem organischen Wachstum von 5,8 Prozent.

Scent & Care, das Geschäft mit Duftstoffen, Parfümerie-Anwendungen und kosmetischen Wirkstoffen, wuchs organisch um 4,9 Prozent, Taste, Nutrition & Health, das Geschäft mit Aromen und Nahrungsmittelzusätzen, verzeichnete ein vergleichbares Plus von 10,5 Prozent.

"Das Bestellverhalten unserer Kunden lässt deutlich erkennen, dass die Verbraucher mit dem Auslaufen vieler Corona-Restriktionen wieder aktiver geworden sind", sagte Vorstandschef Heinz Jürgen Bertram.

Ungeachtet der zu erwartenden wirtschaftlichen Volatilitäten in den kommenden Monaten rechnet Symrise mit einer "verlässlichen Nachfrage" im eigenen Geschäft, jedoch auch mit Gegenwind auf der Kostenseite durch steigende Rohstoffpreise. Die Prognose für 2022 bestätigte Symrise dennoch. Danach soll der Umsatz organisch um 5 bei 7 Prozent steigen und die EBITDA-Marge rund 21 Prozent erreichen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.