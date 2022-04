Aktien: Dieser Corona-Gewinner legt deutlich zu

Anzeige / Werbung Der Schweizer Pharmariese Roche profitiert nach wie vor von der Corona-Krise. Im abgelaufenen ersten Quartal 2022 klettern die Erlöse deutlich. Das Unternehmen sieht sich deshalb auf Kurs. Roche kann mit dem Start ins neue Jahr zufrieden sein: Der Schweizer Pharmakonzern baut seine Erlöse in der Dreimonatsperiode Januar bis März deutlich aus. Für das Gesamtjahr sieht sich der Novartis- und Pfizer-Konkurrent auf Kurs. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Roche bekanntgab, lagen die konzernweiten Verkaufserlöse im ersten Quartal währungsbereinigt bei 16,45 Milliarden Schwizer Franken - umgerechnet entspricht das etwa 15,9 Milliarden Euro. Damit legte der Wert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent zu. Roche profitierte eigenen Angaben zufolge dabei von Zuwächsen sowohl im Pharma- als auch im Diagnostikgeschäft. Die Diagnostiksparte boomte, aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage nach Covid-19-Tests. Ergebniszahlen gab Roche nicht bekannt, diese veröffentlicht der Konzern immer erst zum Halbjahr. Roche-Aktie bricht ein Im Gegensatz zur operativen Entwicklung kann die Aktienkursentwicklung von Roche nicht überzeugen. Seit Anfang April ist der Kurs kräftig gefallen, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum). Auch die Unterstützung bei 365 CHF ist durchbrochen worden, aktuell wird die 200-Tagelinie (rot), die knapp darunter liegt. Allmählich rückt das Jahrestief bei 326 Franken in den Fokus der Anleger. Enthaltene Werte: CH0012005267,CH0012032113,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )