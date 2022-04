Weiterer DAX-Rutsch im mittelfristigen Bild: Monatstief und Respekt vor Quartalszahlen der Wall Street sind die Themen am Aktienmarkt. Das Video zur Analyse ist hier verankert: Nun gab es bereits den dritten Tag in Folge rote Kurse im DAX zu beobachten, die sich mittelfristig nicht nur andeuteten, sondern nun auch mit einem neuen Monatstief Einzug hielten. Zunächst sah es am gestrigen Morgen durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...