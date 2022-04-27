BOFA HEBT COMMERZBANK AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 7 (8) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 34 (39) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 45 (32,50) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 69 (68) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 49 (52) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ORANGE AUF 9,50 (9) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,50 (4) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 18 (19) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 38 (37) CHF - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 515 (530) PENCE - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 80 (70) CHF - 'SELL'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR PHILIPS AUF 26 (28) EUR - 'HALTEN'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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