The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2022ISIN NameGB00BMXR4K91 VSA CAPITAL PLC LS -,01ES00000128O1 SPANIEN 17-22DE000HVB2H38 UC-HVB USD 22 LIBORDE000DB7XHP3 DT.BANK ANL.14/UNBEFR.DE000CB0F4N8 COBA STUFENZANL IHS 16/22CH0183597266 COMMONW.BK AUSTR.12-22MTNUS00206RCM25 AT + T 15/22FR0013232105 AGENCE FSE DEV. 17/22 MTNXS1984146388 JIAYINTERN 19/22DE000A289KE0 SAARLAND LSA R.4 21/22DE000A3E5TR0 ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.USG7028AAB91 PETRA DIA.US T. 17/22REGSXS0778097674 DUBAI DOF SUKUK 12/22US912828X471 US TREASURY 2022US912828WZ90 US TREASURY 2022USL81445AD75 SCHLUMBERGER IN.12/22REGSUS377373AJ42 GLAXOSM.CAP. 19/22USG23530AA92 CNOOC FIN. 12/22 REGSDE000NWB15G5 NRW.BANK IS.A.15G 12/22ES0000101842 COMUNIDAD MADRID 17-22DE000A254TD7 PCC SE ITV.20/22US912828ZM50 USA 20/22US60871RAC43 MOLSON COORS BEV. 12/22CA135087K866 CANADA 20/22GB00BYMV4732 DOVER HARCOURT 17/27 FLRXS1681522998 INST.CRED.OFIC. 17/22 MTNUS30161NAW11 EXELON CORP. 2022 FLRDE000A14J611 BAYER AG 2015/2075US097023CG82 BOEING 19/22US437076BG61 HOME DEPOT 15/22