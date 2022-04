Elon Musks Twitter-Coup wird heiß diskutiert - auch unter den Tesla-Aktionären. Die machen sich große Sorgen, der exzentrische Multimilliardär könnte in großem Stil Tesla-Aktien verkaufen, um den 44-Milliarden-Deal zu bezahlen. Die Tesla-Aktie brach am Dienstag brutal ein. Auf diese Chartmarken kommt es jetzt an.Tesla ging mit einem Minus von zwölf Prozent auf 876,42 Dollar aus dem Dienstagshandel, was einen Verlust bei der Marktkapitalisierung von 126 Milliarden Dollar bedeutete. Seit dem Verlaufshoch ...

