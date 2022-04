News von Trading-Treff.de DAX-Erholung am Morgen sichtbar? Blick auf die Monatstiefs im Index, die gestern erzielt wurden und Quartalszahlen aus den USA. DAX-Start in eine Erholungsphase? Nun gab es bereits den dritten Tag in Folge rote Kurse im DAX zu beobachten, die sich mittelfristig nicht nur andeuteten, sondern nun auch mit einem neuen Monatstief Einzug hielten. Die Angst vor Quartalszahlen dominiert ebenso, wie die vor steigenden Zinsen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...