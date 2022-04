Box, Inc. (NYSE: Box), die führende Content Cloud, gibt heute bekannt, dass sich Polpharma Biologics für Box entschieden hat. Das europäische Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Polen und den Niederlanden nutzt Box für sicheres Cloud Content Management und für die cloudbasierte Zusammenarbeit. Polpharma Biologics verwendet Box als einzige und integrierte Lösung, um regulierte, sensible Inhalte in der Cloud zu zentralisieren.

Polpharma Biologics hat sich für Box Enterprise Plus entschieden, um auf die volle Bandbreite an Content-Cloud-Funktionen zuzugreifen.

Dazu gehören:

Box GxP Validation zur nahtlosen Verwaltung regulierter und unregulierter Inhalte in der Cloud. Polpharma Biologics bewertete die Vorteile von Box GxP für eine beschleunigte Validierung im Vergleich zu etablierten Lösungen wie Microsoft Sharepoint.

Box Consulting, um die Einführung von Box voranzutreiben und verschiedene Teams im gesamten Unternehmen bei der Einführung zu unterstützen einschließlich Forschung und Entwicklung, Regulatory Affairs und Qualitätssicherung.

Box kündigte die GxP Validation erstmals 2018 als innovativen Ansatz zur Einhaltung der GxP-Compliance in der Cloud an. Mit der heutigen Ankündigung reiht sich Polpharma Biologics in eine wachsende Liste führender Life-Science- und Biotech-Unternehmen ein, die mit Box neue Arbeitsweisen ermöglichen. Darunter befinden sich AstraZeneca, Amgen und Allergan.

"Polpharma Biologics entwickelt Biosimilar-Medikamente, um Patienten den Zugang zu dringend benötigten Therapien zu erleichtern. Als Biotech-Unternehmen wissen wir, wie wichtig anhaltende Qualität in allen Bereichen und bei allen täglichen Aktivitäten ist", sagt Bartlomiej Piernicki, Director Business Technology bei Polpharma Biologics. "Mit Box standardisieren wir alle regulierten und nicht regulierten Inhalte in einer validierten, sicheren Plattform. So können unsere Teams einfach und sicher auf Inhalte zugreifen und mit Partnern während des gesamten Arzneimittelherstellungsprozesses zusammenarbeiten von der Frühphase der Entdeckung bis hin zur Entwicklung."

"Polpharma Biologics ist eines der modernsten Biotech-Entwicklungs- und Produktionsunternehmen in Europa", sagt Michael Mors, General Manager Central Europe bei Box. "Wir freuen uns sehr, dass Box eine zentrale Rolle dabei spielt, Polpharmas Teams und globale Partner zu vernetzen, da sie mit der Entwicklung hochwertiger Biologika wichtige und innovative Arbeit leisten."

"In den letzten zwei Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig institutionenübergreifende Forschung und Industriepartnerschaften für die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten sind", sagt Manu Vohra, Managing Director, Global Life Sciences bei Box. "Hier geht es um hochgradig reguliertes geistiges Eigentum und um Forschungsdaten für das nächste bahnbrechende Therapeutikum. Daher wenden sich Unternehmen an Technologieplattformen, um Investitionen in F&E und Produktion zu beschleunigen und zu harmonisieren, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit und Compliance zu machen."

Weitere Informationen zu Box for Life Sciences finden Sie hier.

Über die Polpharma Biologics Gruppe

Polpharma Biologics ist ein internationales Biotechnologieunternehmen mit integrierter Tätigkeit in der EU, das Biosimilar-Medikamente entwickelt und herstellt. Unter Verwendung patentierter Lösungen und hochmoderner Zelllinienentwicklungsplattformen entwickelt Polpharma Biologics Biosimilars zur Behandlung einer Reihe von Krankheiten in wichtigen therapeutischen Bereichen. Polpharma Biologics führt Projekte von der Zelllinienentwicklung bis hin zur Produktion im industriellen Maßstab durch und bereitet Medikamente für künftige kommerzielle Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen vor. Erfahren Sie mehr unter www.polpharmabiologics.com.

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist die führende Cloud Content, durch die Unternehmen ihre Unternehmensprozesse beschleunigen, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördern und ihre wichtigsten Informationen schützen. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für Unternehmen weltweit darunter AstraZeneca, JLL und Morgan Stanley. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und weitere Niederlassungen in den USA, in Europa und Asien. Wenn Sie mehr über Box erfahren möchten, besuchen Sie www.box.com. Um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt, besuchen Sie Box.org

