Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hikvision hat seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2021 veröffentlicht und meldet einen Gesamtumsatz von 81,42 Mrd. RMB und ein Wachstum von 28,21 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY). Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 16,80 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 25,51 % im Jahresvergleich entspricht.Eckdaten derFinanzergebnisse vonHikvision für dasJahr 20212021 2020 Veränderunggegenüber demVorjahr (%)Betriebsergebnis 81.420.053.539,27 63.503.450.891,78 28,21 %(RMB)Den Aktionären 16.800.411.032,05 13.385.526.714,15 25,51 %zurechenbarerReingewinn amUnternehmen (RMB)Der Umsatz in Übersee belief sich im Jahr 2021 auf 21,99 Mrd. RMB, mit einem Wachstum von 24,23 % im Vergleich zum Vorjahr, was 27 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht.Hikvision veröffentlichte ebenfalls seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 und meldete einen Umsatz von 16,52 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 18,11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 2,28 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 5,29 % im Jahresvergleich entspricht.Auch in Zukunft wird sich das Unternehmen auf die Innovation von Technologien, Produkten und Lösungen konzentrieren, um Werte für Kunden und Gesellschaft zu schaffen. Hikvision ist bestrebt, verschiedene Branchen mit seinen Spitzentechnologien für maschinelle Wahrnehmung, künstliche Intelligenz und Big Data zu bedienen und die Zukunft des AIoT anzuführen.Den vollständigen Jahresbericht 2021 und den Bericht für Q1 2022 finden Sie hier (https://www.hikvision.com/en/about-us/financial-report/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803600/Hikvision_Full_Year_2021_Financial_Results.jpgPressekontakt:Luke Liu,Fax: +86 571 89935635,E-Mail: liuyunlong10@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119788/5206433