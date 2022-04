Düsseldorf (ots) -Im Rahmen des Gesundheitskongresses in Köln am 3. und 4. Mai 2022 nimmt Sandra Leurs, Themenbeauftragte für Gesundheit und Pflege der Piratenpartei und Listenkandidatin der PIRATEN NRW zur Landtagswahl an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Krankenhausplanung NRW: Wäre ein "Krankenhaus-Schließungs-Gesetz" ein Zukunftskonzept?" teil.Wann: 04. Mai 2022 11:00 bis 12:30 UhrLink zur Veranstaltung: https://www.gesundheitskongress-des-westens.de/home.htmlSandra Leurs, Gesundheitsexpertin der Piratenpartei: "Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein flächendeckend funktionierendes Krankenhaussystem ist. Es darf nicht allein um die Frage von wirtschaftlicher Effizienz gehen. Die Grundversorgung auf dem Land wird durch Schließung kleinerer Krankenhäuser nicht mehr gewährleistet. Hier wurde in den Plänen des Gesundheitsministers vor allem der demografischen Wandel nicht berücksichtigt. Dazu kommt der Mangel an Mediziner:innen, Pflegefachpersonal und Therapeut:innen. Wir brauchen patientengerechte, qualitativ hochwertige und eigenverantwortlich handelnde Krankenhäuser, die eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Bevölkerung garantieren."Der Gesundheitskongress des Westens ist der führende Kongress für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft im Westen Deutschlands. Die Kongressteilnehmer:innen sind Klinikmanager:innen, Ärzt:innen, Verantwortliche aus Gesundheitspolitik und Gesundheitsunternehmen, aus Forschung und Wissenschaft.Die zweitägige Veranstaltung wird hybrid durchgeführt. Die Teilnahme ist für Pressevertreter:innen kostenlos, Anmeldung unter https://www.gesundheitskongress-des-westens.de/presse.htmlPressekontakt:Andrea DeckelmannPresseteam NRWPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenSelbecker Str. 2240472 DüsseldorfMobil: +49 (0)163 8797064Telefon: +49 (0)211 54 22 33 10 (Büro/AB)E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deInternet: http://www.piratenpartei-nrw.de/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5206438