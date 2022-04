Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/14: Update Immofinanz/S Immo/CPI, schwindlicher ETF, Investoreila ist Fake, Rosingers last Ösi Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil u.a. über eine 100jährige, die für 57 gehandelt wird, und über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/14 geht es um eine Auszeichnung für Wienerberger, Verbund-Rätsel nicht gelöst, dafür die Aktie über 100. Weiters: Die Do&Co-Chance lebt, S Immo gut unterwegs, Cleen Energy auf sportlichem High, Rosinger Group schichtet um und hat nur noch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...