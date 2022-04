Bisher befindet sich die industrielle emissionsfreie Wasserstoff-Produktion immer noch in den Anfängen. Aus diesem Grund wird sie vielfach weiterhin staatlich subventioniert. Sobald der grüne Wasserstoff jedoch günstiger als bisherige Treibstoffe ist, sollten die Investitionssummen der Großindustrie in den Sektor deutlich steigen. Dies würde den sauberen Wasserstoff weiter verbilligen und so die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Hydrofuel Canada strebt günstige Wasserstoff-Produktion an Nel (WKN: A0B733) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...