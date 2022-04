Floyd "Money" Mayweather gegen "Dangerous" Don Moore

Anderson Silva gegen Bruno Machado

Badou Jack gegen Hany Atiyo

Delfine Persoon gegen TBA

ROQUMedia:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220425005565/de/

Mayweather Global Titans Poster (Photo: AETOSWire)

FLOYD MAYWEATHER:

https://twitter.com/FloydMayweather/status/1517594581373648896's=20&t=dEEnqLrQWsybIa81CA-JJA

Die Global Titans Fight Series gab bekannt, dass die "WORLD'S FIRST EVER NFT SPORTS"-Veranstaltung Inhabern von NFT-Tickets exklusiven Zugang zu einem Livestream-Pay-per-View bieten wird. Die "Global Titans NFT"-Tickets stellen einen historischen Moment dar, in dem Sport- und Tech-Fans einen gewaltigen Schritt vorwärts machen und die Art und Weise, wie man mit Live-Unterhaltung interagiert, verändern.

Das NFT-Ticket ermöglicht es, Global Titans Dubai am 14. Mai live online zu sehen, wenn auf dem Hubschrauberlandeplatz des legendären Hotels Burj Al Arab Jumeirah eine spektakuläre Boxnacht stattfindet. Das spektakuläre Event wartet mit einem hochkarätigen Aufgebot auf, darunter Stars wie Floyd Mayweather, Anderson Silva und viele mehr.

Fans, die das NFT kaufen, erhalten ein spezielles "Global Titans NFT"-Ticket mit einem hohen Sammlerwert ein bedeutender Moment für den internationalen Sport. Die NFT-Technologie bietet mehr als nur eine Eintrittskarte für die Veranstaltung. Sie bietet den Käufern einzigartige Funktionen wie zukünftigen Zugang, Prämien und vieles mehr, was den Wert des Tickets noch lange nach der Veranstaltung erhöht.

ROQUMedia und Yakomoz Events, die Gründer von Global Titans, haben sich für die Entwicklung spezieller Technologien mit den Web3-Experten von MintGate zusammengetan, um dieses NFT zu entwickeln. Die Käufer werden in der Lage sein, den Livestream dieser Auftaktkämpfe direkt von überall auf der Welt zu verfolgen, ohne Zugangscodes oder Passwörter zu benötigen. NFT-Besitzer können einfach ihre Krypto-Wallets (wie MetaMask) verbinden, um sofortigen Zugang zu erhalten.

Darüber hinaus können Besitzer dieses NFTs limitierte 3D-Sammlerstücke, spezielle Videoinhalte und offizielles Material von der Veranstaltung freischalten.

Derzeitig stehen der Öffentlichkeit zwei Global Titans NFT-Tickets zur Verfügung.

80.000 Sammel-NFTs mit PPV-Zugriff im Polygon Matic oder zahlbar per Kreditkarte.

Aktuell sind 10 hochexklusive NFTs mit Sitzplätzen direkt am Ring verfügbar, um persönlich an diesem Ereignis teilzunehmen.

Die Sitzplätze für die Veranstaltung und die NFT-Sammeltickets für den Pay-Per-View-Livestream finden Sie unter www.globaltitans.com

"MintGate hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem auf der Welt den Zugang zu digitalem Eigentum zu ermöglichen", sagte Jonathan Dunlap (CEO). "Um diese Mission voranzutreiben, haben wir eine bahnbrechende Möglichkeit zum direkten Kauf von NFT per Kreditkarte eingeführt", fuhr Matt Hoffman (CSO) fort.

Robert Quirke, CEO von ROQUMedia, erklärte: "Für viele Menschen wird dies das erste Mal sein, dass sie ein NFT kaufen. Wir haben sichergestellt, dass wir ihnen einen großen Wert bieten können, indem wir aufregende digitale Assets anbieten, die gehandelt und miteinander kombiniert werden können, um den Livestream des Kampfes von Floyd Mayweather online zu verfolgen. Das Live-Ereignis am 14. Mai wird als internationaler Meilenstein in der Geschichte des Live-Sports und der Unterhaltung gelten, der die nächste Generation der Technologie einläutet. Die PPV-Tickets nutzen die Polygon Blockchain MATIC, da dies den Fans die niedrigsten Gebühren für Gas ermöglicht, was sie deutlich umweltfreundlicher macht."

GLOBAL TITANS

Global Titans Dubai ist der erste Teil einer Reihe besonderer Box- und MMA-Events, die an legendären Orten auf vier Kontinenten stattfinden werden. Alle Hauptveranstaltungen werden weltweit ausgestrahlt, mit Champion-Kämpfern und exklusiven NFT-Sammeltickets.

www.globaltitans.com

Sitzplatz zur Teilnahme an der Veranstaltung und NFT-Sammelticket Pay-Per-View-Livestream: www.globaltitans.com

MINTGATE

MintGate ist eine erprobte Web3-Plattform für den Aufbau von mitgliedschaftsbasierten Communities und die Verbesserung der Beziehung zwischen Menschen und den Marken, die ihnen wichtig sind. Wir führen die Menschen näher an die Zukunft heran, indem wir den Wert des digitalen Eigentums erschließen.

https://www.mintgate.io/

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220425005565/de/

Contacts:

KATCH INTERNATIONAL

Sharanya Paulraj

E-Mail:sharanya@katchthis.com