Der amerikanische Finanzdienstleister Truist Financial Corporation (ISIN: US89832Q1094, NYSE: TFC) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende von 48 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Juni 2022 (Record date: 13. Mai 2022). Ende Juli 2021 erhöhte Truist die Dividende um 3 Cents bzw. knapp 7 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,92 US-Dollar ...

