Hamburg (ots) -Schauspielerin Jessica Stockmann, 55, die Ex von Tennislegende Michael Stich, hat ihre Leidenschaft für Immobilien zum Beruf gemacht: Sie weckt heute Luxushäuser aus dem Dornröschenschlaf. "Da bin ich in den letzten 20 Jahren ein kleines Trüffelschweinchen geworden", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 18/2022, ab morgen im Handel). "Alles fängt damit an, dass ich Immobilien in Top-Lagen suche, die sanierungsbedürftig sind." Auch ihre ältere Tochter Nisha, 22, arbeitet seit Kurzem in Stockmanns Firma mit: "Sie hat Interior Design studiert und begleitet jetzt den kreativen Prozess. Ich konzentriere mich auf die Finanzierung und die Verwaltung."Jessica Stockmann lebt heute abwechselnd in Monaco und Hamburg. Ihren beiden Töchtern - die jüngere ist 17 - habe sie trotz der luxuriösen Umgebung stets Bodenständigkeit vermittelt. "Sie helfen überall mit, müssen sich zum Bespiel um ihre Wäsche und ihr Bad alleine kümmern. Sie haben auch früher geholfen, wenn sie ihre Spielsachen in Kartons packen mussten, weil wir unser Haus in Frankreich im Sommer vermietet haben."