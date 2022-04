DOVER (dpa-AFX) - Sechs Wochen nach der Massenentlassung der gesamten Schiffsbesatzungen hat der Fähranbieter P&O Ferries erstmals wieder die wichtige Strecke zwischen Dover und Calais bedient. Die "Spirit of Britain" durchquerte in der Nacht zum Mittwoch den Ärmelkanal, wie unter anderem die BBC berichtete. Die Fähre hatte demnach allerdings nur Fracht an Bord. Passagiere würden erst Anfang kommender Woche wieder befördert.

Das britische Unternehmen hatte am 17. März überraschend alle knapp 800 Crewmitglieder entlassen und dafür günstigere Arbeitskräfte eingestellt. Die Regierung in London und Gewerkschaften kritisierten den Schritt scharf. Bis die neuen Besatzungen geschult waren, stellte P&O alle Verbindungen auf den insgesamt vier Strecken ein. Auch Sicherheitschecks der Behörden verzögerten die Wiederaufnahme.

Am Dienstag war die P&O-Fähre "European Causeway", die 410 Passagiere befördern kann, auf dem Weg vom schottischen Cairnryan ins nordirische Larne kurzzeitig in Schwierigkeiten geraten, als sie in der Irischen See vorübergehend die Stromversorgung verlor. Das Schiff konnte schließlich aus eigener Kraft den Hafen erreichen. Das Unternehmen kündigte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls an./bvi/DP/zb