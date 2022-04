Zürich - SPGI Zurich AG hat das Spezialchemie-Unternehmen Arxada AG bei der Anmietung von rund 1250 m2 grossen Büroflächen im Peter-Merian-Haus West in Basel unterstützt.Zürich - SPGI Zurich AG hat das Spezialchemie-Unternehmen Arxada AG bei der Anmietung von rund 1250 m2 grossen Büroflächen im Peter-Merian-Haus West in Basel unterstützt. Die neuen Räumlichkeiten wurden per April 2022 an die Arxada AG übergeben und werden zurzeit ausgebaut, um im Herbst 2022 für den Bezug bereit zu sein. Natalia Ignatova, Head Tenant Representation SPGI Zurich: «Wir konnten für...

Den vollständigen Artikel lesen ...