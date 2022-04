Der amerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. (ISIN: US6937181088, NYSE: PCAR) wird am 1. Juni 2022 eine Quartalsdividende von 34 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausbezahlen (Record day ist der 11. Mai 2022), wie am Dienstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 83,82 US-Dollar (Stand: 26. April ...

