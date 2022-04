NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Chemiekonzerns Clariant auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Franken belassen. Der Abschluss der Untersuchungen bezüglich der Bilanzierungsfragen sei nur der erste Schritt, um verlorenes Anlegervertrauen zurückzugewinnen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 01:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 01:29 / ET

