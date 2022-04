Berlin (ots) -Am: Dienstag, 3. Mai 2022, 9.00-10.00 Uhr, Online-Konferenz via ZoomDas neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) läutet eine Zeitenwende ein: Die Ausschreibungsmengen und Zubauziele für Erneuerbare Energien werden deutlich erhöht und das Ziel der Klimaneutralität im Stromsektor in den Blick genommen. Diese ambitionierten Anstrengungen drohen in der Realität an der Akzeptanz- und Flächenfrage zu scheitern. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und steigenden Energiepreisen hat die Bundesregierung keine Zeit zu verschenken. Der Anteil Erneuerbarer Energien muss drastisch und so schnell wie möglich erhöht werden.Ein Hebel kann das bereits im EU-Recht verankerte Konzept Energy Sharing sein, das einen zusätzlichen Marktrahmen schafft, mit dem Mitglieder von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften den gemeinschaftlich erzeugten Strom über das regionale Verteilnetz vergünstigt nutzen können.Im Auftrag des Bündnis Bürgerenergie hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) untersucht, wie ein Energy Sharing von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften aussehen kann. Nachdem bereits erste Ergebnisse der Potenzialanalyse veröffentlicht wurden, findet jetzt die Vorstellung der kompletten Ergebnisse statt: Wie hoch ist das Potenzial von Energy Sharing? Wie viele Menschen könnten Mitglied in solchen Gemeinschaften werden? Welche Auswirkungen hätte dies auf ihren Strompreis? Könnten damit die Stromnetze entlastet werden? Wie könnte die Umsetzung aussehen und welche energiepolitischen Weichen müssten dafür gestellt werden?Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen laden wir Sie zur Vorstellung der Potenzialstudie herzlich ein. Auf Ihre Fragen freuen sich: Dr. Astrid Aretz, Jan Wiesenthal (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung), Malte Zieher (Bündnis Bürgerenergie) und Felix Schäfer (Bürgerwerke).Um Anmeldung an viola.theesfeld@buendnis-buergerenergie.de (https://civicrm.buendnis-buergerenergie.de/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=5112&qid=1075010) wird gebeten.Hinweis: Im Anschluss an die Pressekonferenz diskutieren wir das Thema mit Expert*innen und Politik weiter im Rahmen der Berliner Energietage (https://civicrm.buendnis-buergerenergie.de/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=5113&qid=1075010) am 03.05. ab 13 Uhr. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich hierzu kostenlos anzumelden.Die Erstellung der Studie erfolgte mit freundlicher Unterstützung von- 100 prozent erneuerbar stiftung- Bürgerwerke- Green Planet Energy eGPressekontakt:Christoph RaschPressesprecher Green Planet Energy eGTelefon 040 / 808 110 658Mobil: 0160 / 96970159christoph.rasch@green-planet-energy.dewww.green-planet-energy.deOriginal-Content von: Green Planet Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16698/5206625