DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Rating

Advanced Blockchain AG: GBC Research nimmt Coverage mit Kursziel 23,32 EUR auf



27.04.2022 / 10:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) freut sich, dass die GBC AG (www.gbc-ag.de/), eine initale Research Studie mit einem Kursziel in Höhe von EUR 23,32 veröffentlicht hat ( http://www.more-ir.de/d/23899.pdf).



Die Bewertung basiert auf einem NAV-Ansatz und bewertet das breit diversifizierte Portfolio der Advanced Blockchain AG und ihrer Tochterunternehmen mit einem Unternehmenswert von 88 Millionen EUR.



Die GBC-Analysten Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger und Felix Haugg werden ab sofort die weitere operative sowie strategische Entwicklung der Advanced Blockchain AG mit ihrem Research begleiten.



Am Freitag wird die Advanced Blockchain AG ein ausführliches Investoren-Update mit Neuigkeiten zur Unternehmensentwicklung und dem Jahresergebnis auf der Unternehmenswebsite veröffentlichen.





Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG ist ein führender Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 verschrieben haben. Das Team besteht aus rund 200 Mitarbeitern weltweit, die an mehr als 23 verschiedenen DeFi (Decentralized Finance) und Web 3.0 Projekten der nächsten Generation arbeiten.



Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG und ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte: https://www.advancedblockchain.com/.

27.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de